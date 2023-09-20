酒吧界的台灣之光 挑戰紐約創下歷史勇奪世界50大第六名酒吧Double Chicken Please雙主理人榮耀回台

創立不到 3 年的紐約酒吧 Double Chicken Please, 在2022年首次躋身至世界50大酒吧第六名，並在2023年入圍北美50大酒吧獲得了冠軍的至高榮譽！而這一切的成功來自於兩位台灣土生土長的調酒師詹佳恩(Gn Chan)與陳詩蓓(Faye Chen)。Gn與Faye將於10/20(五)台灣首場Bacardí MasterClass大師講堂，以「勇」不放棄，走向世界之頂的壯闊之路為題，分享Bacardí Legacy雙冠軍的傳奇故事，如何從台灣出發、邁向世界，在調酒師生涯中一路披荊斬棘，登上人生舞台巔峰的心路歷程。

而這一切的機緣皆來自桃園中壢的酒吧 “Hide Out” ，兩人在此擔任調酒師期間就不斷精益求精、磨練向上，後來各自從台灣出發，勇敢前往世界頂尖酒吧工作的道路。這些寶貴的磨練及經驗促使Faye擅於營運管理而Gn擅長設計及創作成為了事業上完美的搭檔。他們的故事從Bacardí Legacy Global CocktailCompetition開始，2016年Gn代表紐約傳奇酒吧Angel’s Share出戰Bacardí Legacy Global Cocktail Competition，一舉奪下世界冠軍。Faye則是於2015年代表亞洲50大第三名的知名上海酒吧Speak Low參加Bacardí Legacy China Cocktail Competition榮獲冠軍。Bacardí Legacy Global CocktailCompetition與一般調酒比賽迥然不同，它要求參賽的調酒師從繳交報名表的那一刻起就開始展現極大的毅力，一連串無止息的艱難挑戰就此開啟；調酒師不僅需展現卓越的調酒技巧，其個人魅力和職業生涯所需的技能都與比賽環環相扣！大賽的終極目標旨在尋找出全球最具熱情、創造力和啟發人心的頂尖調酒師，並藉此創造經得起時間考驗、永傳於世的經典調酒。那些曾經的不敢想像，如今成為扎實的傳奇經歷。

但看似已達人生巔峰 真正的雄心壯志才剛開始，兩人並未因獲得冠軍的榮耀而停下腳步，充滿野心的基因毅然選擇了挑戰人生道路：「在紐約開設一間屬於自己的酒吧！」如今，晉身為世界頂尖酒吧的Double Chicken Please，營業前的大排長龍、預約一座難求已成常態，但回憶開幕前尋找店面、簽約事宜及籌備資金等，兩人歷經了許多不為人知的風風雨雨，宛如連續劇般意想不到的情節真實上演，光是籌備期就足足花上五年之久，在找到永久的店面之前，Gn將一輛經典的1977年款黃色VW小型巴士，親手改建成一個流動酒吧，與Faye在經濟有限的狀況下行駛了8000多公里，於全美各地進行快閃活動。幾番大波折後，終於堅守到2020年末，本以為夢想即將開花之時，想不到開業的隔月遇上全球疫情大流行。隻身在外的兩人抱著思鄉之愁面對疫情下的打擊，文化上的差異，罷工徵人數不清的種種挑戰，因為堅守著信念挺過了最艱難的日子。

Double Chicken Please將品牌定位為“設計公司”，顛覆傳統的雞尾酒體驗及跨領域的合作產出新的可能性，如此優異出眾的表現，不僅驚艷全球，更是令人備感驕傲的台灣之光。台灣唯一一場,線上報名：https://www.accupass.com/event/2308281017461717932884

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