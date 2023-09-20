特斯拉自駕來了！9檔台系概念股大開資金派對

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【旺得富理財網 黃順德】華爾街投行摩根史丹利 （Morgan Stanley）點名美國電動車大廠特斯拉（Tesla）AI超級電腦Dojo將顛覆產業，可望促使特斯拉更快採用自駕計程車（robotaxis）及加快網路服務，上調其目標價至每股400美元，潛在上漲空間上看 6成。

Dojo為一款用於訓練自駕汽車人工智能模型的超級電腦，主要設計用來處理從特斯拉車隊收集到的影音資訊，提升自駕系統模型的準確性和安全性，強大的運算能力可以訓練更複雜的神經網路。

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）於8月曾在一場直播，展示最新特斯拉FSD V12（全自動駕駛）系統，在45分鐘的試駕過程，可以看到車輛在非預設道路上，也能自行禮讓行人、避開路障、路口轉向等，其自動駕駛演算法驚艷全場，有望實現特斯拉自駕達到Level 4到LEVEL 5。

Dojo晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望倍增、達1萬片，後年下單量持續放大，挹注台積電高速運算（HPC）相關接單動能。

Dojo相關台系概念股包括台積電 （2330）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、創意（3443）、晶心科（6533）、東陽 （1319）、智伸科 （4551）、堤維西 （1522）、胡連 （6279）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。