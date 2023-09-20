《國際產業》德國欲強制要求電信商 削減華為5G設備使用

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】根據政府官員透露，德國內政部正在計畫，將強制要求電信營運商削減對華為和中興通訊的5G設備使用。此前的一項評估，突顯出對中國供應商的過度依賴。

一名官員表示，德國內政部已設計了一項逐步淘汰的步驟，以避免造成太大干擾，電信營運商將在2026年之前，在5G核心網路移開所有中國供應商的關鍵零組件。

包括德意志電信、沃達豐(Vodafone)等營運上必須在2026年10月1日之前，在各自的RAN和傳輸網路中，將中國零組件所佔份額降至25%。

根據電信諮詢機構Strand Consult的調查，在德國5G RAN網路中，目前華為設備的占比為59%。

該名官員說，特別是在敏感的地區，特別是聯邦政府所在的首都柏林市，根本不應該使用中國網路設備。

內政部希望在下周對內閣報告該部的作法。但是數位部可能會抵制，因為擔憂這樣的作法會拖慢德國數位化進程。

在執行歐盟的5G網路安全措施方面，德國被認為是落後發展。歐盟在三年前同意了該措施，希望限制高風險的供應商，因為歐盟擔心他們可能從事破壞或間諜活動。

德國政府在上周面對國會的質詢時表示，自IT安全法於2021年5月生效以來，政府至今在5G網路上都沒有禁止中國關鍵設備的使用。

反對黨的國會議員Reinhard Brandl說：「令人難以理解的是，內政部長Nancy Faeser仍然允許華為設備繼續使用於我們的行動網路中」。

由於政府對中國的立場轉變，過去兩年德國使用華為設備的情形特別受到公眾的關注；德國也希望降低對單一國家的依賴，避免再次發生例如對俄羅斯能源嚴重依賴的情形。