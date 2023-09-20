盛弘重押醫療AI 入股上頂搶攻腦齡檢測商機

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盛弘（8403）重押醫療AI！20日宣布，以2,002萬元認購上頂醫學影像公司，完成對pre-B輪的策略投資，持股比率約9.71％，並取得一席董事，搶攻腦齡檢測及逆轉工程商機。

董事長楊弘仁表示，上頂「腦神經年齡評估檢測」是全球第一個結合擴散磁振造影（dMRI）與人工智慧，提供客觀評量大腦健康的產品，可用來預測罹患失智症的風險。該技術已完成學術發表並取得美國FDA核准和專利申請，亦於2022年6月取得台灣TFDA上市許可。

楊弘仁表示，上頂研發最先進人工智慧預測腦齡及失智風險管理，提供快速、非侵入式的溫和檢查，只需要15分鐘就可以完成所有檢查流程，未來將透過旗下哈佛健診及躍獅連鎖藥局體系，推廣腦齡檢測及逆轉工程，以期降低國人失智風險，促進社會健康老化。

積極建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統的盛弘，已攜手敏盛醫療體系在桃園打造全台首座智慧醫療城的示範場域。

楊弘仁說，現有失智症檢測容易受人為因素影響，很難提供客觀與準確、及時的失智症評估，上頂「腦神經年齡磁振造影檢查技術」運用MRI掃描大腦影像，再透過AI數據分析大腦白質「腦神經纖維束」，以及包含長短期記憶、高階認知與接收反應等八項與失智最攸關的認知功能網絡之評量，計算大腦年齡，客觀評估大腦健康，降低失智症評估的不確定因素。此技術已完成學術發表並取得美國FDA核准和專利申請，亦於2022年6月取得台灣TFDA上市許可。

上頂共同創辦人暨董事長曾文毅教授，擁有25年以上的臨床及科學研究經驗，其求學歷程經歷了清華大學核工系、台灣大學醫學系，並在麻省理工學院取得核子科學與工程系博士學位、哈佛大學博士後研究，學成後回到台大醫院醫學院任職，專攻MRI，為世界頂尖醫學影像專家。

曾文毅指出，台灣人口急速老化，再加上少子化，國家生產力會急速下降，如何善用銀髮族的智慧與經驗補足此缺口是當務之急，運用發展快速的AI腦齡檢測正是衡量腦健康的最佳工具。