全球化面臨新風險 經濟學家：中國要參與治理體系再構建

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2010年諾貝爾經濟獎得主克里斯多福‧皮薩里德斯（Christopher A. Pissarides）表示，當下的全球治理體系急需全面整體的審視和重組，而中國應該在其中承擔重要責任，並以強有力的談判者、磋商者的角色參與規則制定。

上觀新聞報導，皮薩里德斯20日的中國（上海）自由貿易試驗區建設10週年主題論壇上表示，全球化的發展最初是因跨國企業在各國追求更低廉的勞動成本推動的，但在今天，全球化主要由科技驅動，因此開發中國家在開放中獲得的受益遠遠不如掌握了數位科技、人工智慧等前沿科技的發達國家，不平等日益加劇。

他認為，當下的全球治理體系急需全面整體的審視和重組，而中國應該在其中承擔重要責任，「自對外開放以來，中國已經站在全球化增長的中心位置，而且不再是以出口勞動密集型產品為主，2010年後技術也跨越式發展，可以比肩美國。」

皮薩里德斯指出，因此，中國有能力也有責任在推動全球化再建構的進程中，以強有力的談判者、磋商者的角色參與規則制定，讓全球化得到均勻分配，削減當下全球化的新風險。

皮薩里德斯也說，全球化讓世界各國以更少的時間生產更多的產品，推動全球經濟獲益，上海自貿區在其中起到重要作用，「在造福世界的同時，全球化也遭遇新的挑戰」