下階段經濟穩增長政策如何發力？ 官方部委最新發聲

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面對世界經濟復甦動力不足、大陸內部經濟包含房地產等困難風險，大陸各部委近期陸續打出政策「組合拳」。20日大陸國務院新聞發布會上，中國人民銀行、大陸國家發改委與財政部等單位也就下階段穩增長政策陸續發聲。包含貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍有充足政策空間、推進降低存量房貸利率、優化專項債券額度分配，向經濟大省特別是製造業集的地區傾斜等。

大陸工信部運行監測協調局局長陶青說，下一步將促進工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長，包含加緊實施十大重點行業穩增長工作方案、加快促進需求恢復擴大、加緊增強發展動能如改造提升傳統產業，並系統推進5G、智慧網聯汽車、新材料等新興產業發展，培育新一批增長引擎。

大陸國家發展改革委副主任叢亮20日表示，在經歷3年疫情後，大陸經濟運行仍會受到內外部多種因素影響，經濟恢復必然是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。但隨著存量政策、增量政策發力，完全有理由相信，大陸經濟將回升向好、長期向好。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾說「貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間」，將進一步落實好到期工具的延續和展期。引導實體經濟融資成本穩中有降，推動銀行積極調整存量房貸利率。用好各項調控儲備工具調節外匯市場供求，堅決防範匯率超調風險。

尤其針對匯率，據第一財經引述鄒瀾表示，人民幣對美元匯率非常重要，但並不是全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣對一籃子貨幣匯率的變化。

發債建設方面，大陸財政部國庫司司長李先忠表示，今年以來積極指導地方嚴格專項債券專案的審核，並優化專項債券額度分配，都將重點向經濟大省特別是製造業集中的地區傾斜，優先支持成熟度高的專案和在建專案。