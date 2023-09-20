避免誤食「壞蛋」 竹市府宣布：營養午餐即起禁用液蛋

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農業部專案進口巴西雞蛋引爆食安爭議，新竹市政府重視食安議題並關心學校營養午餐食品安全，絕不讓民眾和學童誤食疑似有問題的雞蛋，除已要求相關局處加強稽查市售蛋品，市府教育處20日也正式宣布，即日起全市市立中小學含附設幼兒園，營養午餐禁用加工液蛋產品。

市府衛生局長陳厚全表示，進口巴西雞蛋出現問題後，衛生局已啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，持續針對大型量販店、賣場、超市、超商等各販賣場所之生鮮蛋品稽查，檢視生鮮蛋品外殼完整性、有無破裂、汙垢黏附或發霉及包裝標示有無品名、原產地（國）或有效日期，稽查結果皆為國產蛋，尚未有違規情事，後續仍將不定期稽查並加強抽驗。

教育處長陳木金則表示，今天正式發文重申，全市市立中小學含附設幼兒園，限使用國產可溯源「洗選鮮（全）雞蛋」，一律禁用加工液蛋產品，學校營養師每日依契約規範辦理食材驗收，相關資訊亦同步刊載於「校園食材登錄平台，家長可透過該平台了解午餐資訊及食材來源履歷，不用擔心會吃到、使用到混合巴西進口蛋的液態蛋產品。

陳木金強調，竹市學校午餐也配合農業部推廣在地食材政策，均使用國產可溯源3章1Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-coad）生鮮食材（含蛋品、禽畜肉品、蔬菜）。日前其也親自到竹市供應大量午餐的三民國小中心，了解食材驗收情形，確認不會有巴西進口蛋品情形。

衛生局同時表示，有關農業部公開13個冷鏈倉儲地點，並提供地方政府所轄蛋品流向結果，竹市目前沒有業者向財團法人中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工。

衛生局提醒，民眾如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。