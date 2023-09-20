花9.8萬奧德捷行程一肚子氣 旅遊社轉飯店致歉信函也是假

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北部1名廖姓民眾8月透過鳳凰旅遊購買奧德捷11日旅遊行程，總共花費將近9萬8000元，但行程中狀況一堆，飯店設備也有許多問題，因此事後廖男與其他團員共8人聯合向鳳凰提出申訴，而對方回覆2家飯店的道歉函致意，不過有人向其中一家飯店詢問，飯店卻回覆並未發出該道歉信，質疑鳳凰提供的道歉信為偽造；對此，鳳凰旅遊發言人卞傑民回應，因飯店針對散客與團客有不同接洽管道，應為飯店橫向聯繫問題所導致，並無所謂偽造的事情。

投訴人廖男上月15日參加鳳凰旅遊的奧德捷11日旅遊行程，全團共17人，不過過程中卻狀況連連，廖男表示，除了領隊擅自以藍筆塗改登機證、景點解說內容比Google還差之外，飯店設備也是問題一堆。

廖男指出，行程途中的多家飯店都有冷氣無法開啟或溫度過高的問題，另有浴室蓮蓬頭管線壞掉、衛生紙鐵盒故障等問題，向領隊反應卻未得到即時回應與處理，甚至團員必須自行向飯店接洽修繕、換房的事宜。

此外，在行程網頁上原先載明，8月18日當天入住的應為溫泉飯店，但實際入住卻不是，而且網頁上也沒有標明「同級」替代字樣，甚至因飯店斜屋頂的形式，導致房內空間窘迫。

途中還有行程安排不當，除了以免費上廁所為由，在團體行程中將團員帶進免稅店，造成後續行程匆促，許多行程網頁及手冊上所載的行程都沒有如實安排，還有領隊為了替以前的團員代購商品，造成回飯店休息時間延宕的離譜情況發生。

事後全團共有8名團員集體向鳳凰旅遊申訴，業者除表示提供每人2000元參團金外，也提供2份由不同飯店發出的道歉信函，但沒想到其中有團員以電子郵件向其中1家飯店確認，飯店卻回覆並未發出道歉信函，讓團員質疑業者提供造假的道歉信粉飾太平。

對於團員的指控，鳳凰旅遊總經理兼發言人卞傑民回應，所有國外的行程包含飯店，都是委由當地的地接社辦理，經過確認，道歉信函也是由地接社所提供，但因飯店對於散客與團客有不同的聯繫管道，因此很可能是飯店橫向聯繫時有問題，才導致飯店誤認為該道歉信函非飯店發出。

至於後續的協調，卞傑民表示會持續與申訴的團員溝通協調，並會提供下次參團的優惠券，消費者當然也會有期望的賠償方式，雖然不一定都能完全滿足他們的期望，但公司還是會盡力去協調。