挺過921就是牢固好房子？專家點3大危險基因

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921大地震一轉眼已經二十四年了，台灣危險老舊建築依舊大量存在，全台超過三十年以上的老舊房屋已超過半數比例，數量相當驚人，不僅人口老化問題嚴重，住宅老化也越來越顯著。「建築安全履歷協會」創會理事長戴雲發表示，全台危險老舊建築比例不斷攀升，加上部分地區處於土壤液化、海砂屋、順向坡及結構已毀損或平面配置不佳等問題，我們不應忘記歷史的慘痛教訓，危老都更重建更應重視建築安全與把關施工品質，讓身處地震帶的我們真正能住的安心放心。

有不少民眾認為，自己的房子當年撐過了921地震，就代表一定堅固沒問題，真的是如此嗎？921地震之前設計興建的建築普遍存在以下三個危險基因：

1.設計抗震能力比較不足。

2.當時工人的施工品質觀念都以好施工為原則，大家也都認為反正地震來房子也沒倒，所以有些攸關安全品質但不好施工的地方，大家都不想做，也認為沒有關係。

3.更早期那個年代的結構分析程式計算工具比較不足，甚至於有些是用手計算的。若是建築結構型式是較為複雜的大L、大T、大U等，比較沒有辦法做完整的分析設計。

另外在土壤液化的部分，921地震之前沒有針對這個部分的相關法規規範，所以現在的老舊建築若是位於土壤液化區域的話，當地震來襲時是相對更加危險的。

戴雲發提醒，一棟真正安全的建築物，必須同時掌握「結構規劃設計」與「良好的施工品質」，缺一不可，居住安全才真正有保障，民眾萬不可陷入耐震力提升就一定代表比較安全的迷思之中，且921地震沒倒的房子也不代表施工品質及安全一定沒有問題，另外加上混凝土也有使用年限，會受到風化和脆化等影響，造成建築物抗壓抗震能力逐漸下降。

現在建築業正面臨缺工的問題，而且社會住宅及危老都更重建大量推動，加上民間建築的大量興建，讓缺工問題更是雪上加霜。況且現在的新建築蓋的比921地震之前的建築更高、更大，可是缺工問題及施工品質的品管要求要如何兼顧呢？這勢必是目前政府及建築業界必須面臨到最大的課題。

戴雲發建議，應該要採用工業化、系統化的建築方式，來有效解決建築業缺工及安全品質無法確保的問題，國內創新優良技術工法部分的應用就相對重要，比如有關建築結構安全最重要的鋼筋工程，建議可以採用符合「國家發明創作獎金牌」及「低碳工法標章」認證的「鋼筋系統工法」，讓建築安全品質更加確保；模板工程的部分可以採用系統化模板，將施工精準度做得更確實、品質更穩定；甚至機電系統都可以往系統化來規劃施工，在加工廠預先做好基本加工組裝，讓工地的施工品質確保性更高，還能同時大幅減省現場工人的需求。

唯有透過新時代的系統化建築工法來蓋房子，建築安全才會更有保障，如此才能建造真正抗震安全的百年建築，讓社會大眾免於大地震帶來的災害恐慌。