《通網股》遠傳加速器3度啟動 創新3疑慮說明

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【時報記者葉時安台北報導】一個人可以走很快，一群人可以走很遠，遠傳新創加速器自2021年底成立，牽著一群所輔導新創團隊向五大領域繳出亮眼成績，後續更可望塑造更多獨角獸。遠傳新創加速器成立近2年來，累積成功加速新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元，遠傳(4904)周三更宣布啟動第三期加速器招募，招生方向著重在智慧醫療、智慧城市、ESG淨零、智慧零售、智慧工廠、金融保險、智慧交通、元宇宙、社會創新。針對新創三大疑慮，遠傳也說明力挺。

遠傳第三期時間表，公開招募即日起至12月底，明年3月30日收件初審、4月底評選日放榜、5月GO-TO-Market(GTM)市場進入策略討論本期啟動、明年9月Demo day，可望明年再度見證出海初步成果。

遠傳目前成功加速新創家數累積達37家，對新創團隊中長期布局，是否培養出自家小金雞？遠傳總經理井琪表示，遠傳旗下雲端服務的博弘、發展太陽能及能源管理的旭天能源、資安解決方案供應商數聯資安，三家子公司可望成為後續強勁小金雞，其中博弘即將公發，有望成為首隻小金雞，並對小金雞提供中長期布局。而創新團隊中，雖不是自己親生，但遠傳後續將視對其影響力，有機會將逐步規畫。

遠傳資訊暨數位轉型科技執行副總胡德民表示，中小型企業難以單獨能力創新，遠傳拋磚引玉，帶動創新動能。在未來四大趨勢下，ChatGPT帶動AI浪潮、企業淨零綠色永續、居家長照遠距診療、產業深化數位轉型，遠傳也並非花錢了事，遠傳以專家團隊提供技術營運諮詢、業務團隊協力開拓商機建立商業模式，媒合優良資本夥伴，遠傳配合策略投資，更強調為長期投資，採資金不出場之強力相挺。

如碳稅會不會增加營運成本？遠傳攜手「永訊智庫」推出「中小企業永續轉型套件」，協助中小企業快速導入環境永續解決方案，結合遠傳「能源管理系統」與永訊智庫「雲偵碳溫室氣體盤查系統(SaaS)」，讓企業可以了解自身能耗與碳排情形，並透過AI生成報告書初稿，合作上更搭上政府淨零政策目標，再造產業新願景。

遠傳2021年底宣布投資約10億元培育新創團隊，遠傳再強調10億元仍擺在那，但不會立即投完，目前已經投入幾千萬，達到互補且共創，在新創募資、增資的過程中，每個環節都需要個別評估，財務部門、投資部門、事業部等主管都會參與，而投資各家新創團隊金額依階段性不同、磨合程度等不同而定，並雙方發展策略是否合適，遠傳投資十分嚴謹，更評估何種商機並共創何種商機，遠傳也都會視需求調整、達到最佳合作，且為策略投資，非財務投資，不只是簡單的投入資金而已。

外界常對新創有三大疑慮，包含新創服務是否可長久營運、安全可靠的解決方案、擁有極高穩定度可以撐得住上百萬用戶。遠傳說明，公司用自己的企業級需求來要求合作的新創團隊，遠傳自己敢用、才會推薦給客戶。公司有自己專門的技術團隊、有遠傳專人和新創對接、也會設定業績目標，雙方深度結合。遠傳資金投入進去後，就不會出來，給予新創團隊長期可靠的承諾，包含公司治理、產品服務穩定度都是我們全力扶持的重點。

遠傳藉由和愛立信、微軟、英特爾等國際領導企業合作，以及借助政府的扶植，讓更多有意願的新創團隊能夠打國際盃、讓優秀的服務輸出海外。包含遠傳是第一個加入「愛立信5G新創計畫」(Ericsson Startup 5G)的東北亞電信營運商、目前也是唯一加入此計畫的台灣電信營運商。會持續透過這些國際夥伴在全球的布局，尋找優秀的新創團隊、也讓我們的新創團隊有更多出口海外的機會。