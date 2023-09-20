元富證YouTube 新推「五點看元富」

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新光金控旗下元富證券以貼近各投資族群的理財需求出發，繼推出「數位新視界」後又一全新投資節目「五點看元富」上線。有別於多數財經節目偏向台股分析，「五點看元富」節目內容深入淺出，由超過20年研究投資心得與經驗的投顧分析師及各領域專家，每周五天針對產業、期貨、盤勢、產品及總經共五大面向精準詮釋，提供如法人級研究團隊的專業資訊與分析服務。

「五點看元富」每周一至五下午五點於元富證券官方YouTube頻道準時播出。台股逾1,700檔個股，掌握熱門的產業題材就能看懂市場風向，講師每日運用15分鐘的時間，透過數據圖表及消息為投資人去除市場雜訊、能立即時掌握市場行情，並以淺顯易懂的方式引導投資人快速抓住重點，節目每日提供最精準的投資資訊，包含產業分析、總經概況、台股走勢與投資契機等獨家特色。

此外，如投資人最關注的「台股是否將撥雲見日？」、「IPHONE發表在即，後期市場展望？」、「通膨、升息疑慮全球經濟影響」等議題，講師以技術、分析、籌碼及數據，帶領投資人掌握關鍵面向及具市場影響力的題材，領先掌握未來市場投資趨勢，制定適合自己的資產配置。

元富證券以「普惠金融」為目標，長期投入金融教育推廣，亦善用自媒體平台發揮教育的影響力。元富證券官方YouTube頻道以「Learn Before Invest」為核心為理念，多年來持續推出豐富的影音內容，透過廣邀財經網紅及邀約知名講師，為投資人帶來全方位的投資知識與產業新知。

元富證從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境。除了提供客戶專業的服務，亦不忘發揮公平待客精神，協助各年齡層的人皆有機會汲取金融知識，以實現普惠金融的願景，朝永續發展邁進。