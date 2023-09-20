消費累哩機制再進化，長榮航空聯名卡享最優5元=1哩回饋

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國泰世華長榮航空聯名卡嶄新上市，卡友喜愛的最優10元1哩消費累哩機制再進化，即日起至年底前，限時推出出國及指定消費天天享最優5元1哩回饋，卡友出國在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月享額外最高10,000哩數回饋，合計原卡消費贈哩，活動期間每人共可獲得最高80,000哩。

針對有外幣換匯需求的卡友，提供外幣換匯新禮遇，一次雙享換匯匯差與贈哩回饋，即日起至年底前，於國泰世華銀行數位通路兌換指定外幣，可享優惠匯差最高0.035，且換匯總金額達新台幣30萬(含)以上，登錄成功獲贈乙次最高3,000哩。

首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50,000元送50,000哩。三重優惠哩數疊加，活動期間卡友最高可累積獲取133,000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

史無前例！國泰世華長榮航空聯名卡本次亦突破傳統聯名卡累哩框架，推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優每累1哩送1哩；即日起至今年10月31日前，持有效聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，且於今年12月15日前完成搭乘長榮／立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優享累1哩送1哩，一次拿滿最高55,000哩。

除了倍速累哩機制，本次也首度推出聯名卡友獨享的長榮航空無限萬哩遊哩程兌換權益，指定期間內長榮聯名極致無限卡友轉出哩數達檻，得以每次25,000哩兌換座艙升等，每人於指定期間內可兌換2次座艙升等憑證。

以美東航線為例，平常升一等兌換最高需40,000哩，此次提供25,000哩即可兌換，相當提供63折的優惠。

此外，亦提供Klook國外飯店訂房最優75折起及長汎假期指定國外行程最高每人折NT$5,000優惠，讓喜愛自主規劃行程或是習慣跟團出遊客群需求都能全面滿足。

為了提供高端客群更尊榮的用卡消費體驗，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上之極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽。以全台首創的水鑽鑲嵌金屬卡工藝，襯托長榮航空聯名卡低調尊貴的卡面設計。