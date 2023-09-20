北分署攜手轄內工會團體 精進辦訓品質 提升辦訓能量

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為配合政府積極朝向永續發展目標前進，並回應全球的永續發展行動，同時兼顧在地產業就業發展需要，勞動部勞動力發展署北分署於9月20日在宜蘭舉辦「在地永續、地方創生機構參訪活動」，邀請轄區30位工會代表參加，共同深入探討在地永續的具體內涵；羅東就業中心也分享「疫後改善缺工擴大就業方案」及「中高齡婦女成功再就業」案例，並請各工會代表與訓練單位在精進在地永續發展觀念同時，多利用工會資源協助宣傳相關方案，共同解決就業市場缺工困境。

北分署自112年起，積極推動「工會辦訓、精進共好」系列活動，透過辦理「勞工團體導入ESG」、「TTQS評核解析」及「Line@數位管理應用」等精進課程，提升整體辦訓品質，進而引導工會重新檢視過往辦訓內容，配合全球不斷倡議永續環保、資訊數位化等方向，評估精進課程內容；同時，也利用參訪活動機會，分享北分署近期協助勞工相關方案與成功案例，讓工會代表了解政策目標並共同協助勞工解決就業相關問題。

本次活動首先邀請「宜蘭縣總工會」何政杰秘書長進行講座，分享工會如何連結勞動部資源，整合辦理職業訓練、證照考取及訓後推介就業等一條龍服務，透過工會扎實的訓練管理模式，分析就業市場人力需求同時強化輔導考照，有效維持高水準之證照考取率及訓後就業率，培養在地產業所需真材實料的人才；活動也安排工會與辦訓單位參訪宜蘭「安永心食館」，邀請董事長翁金珠分享全館如何以綠建築、海洋永續與碳足跡等來響應聯合國永續發展目標(SDGs)，達到企業社會責任，並透過座談、導覽與體驗，分享公司與在地漁產發展和細胞活存技術等，讓工會對於「ESG」概念與在地永續發展有深刻體會。

北分署表示，目前餐飲、旅宿等服務業在疫後正全面復甦繁榮，但卻面臨缺工，希望透過工會精進活動，啟發工會團體與辦訓單位具更優質的辦訓能量，培育人才協助產業解決缺工，同時也期待工會利用充沛的宣導資源，大力推廣「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供失業者相關職業訓練與獎勵措施等資訊，以協助其儘早重返職場。相關資訊，請逕上「台灣就業通」網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查閱，或撥打免付費電話：0800-777-888洽詢。