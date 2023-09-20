接見加拿大台商會CPTPP訪團 陳揆盼協助早日入會

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行政院長陳建仁20日接見加拿大地區台灣商會CPTPP訪問團時表示，加拿大作為明年CPTPP主席國，希望可以協助台灣早日完成入會工作。該訪團團長也表示，會力促台灣加入，對此樂觀其成。

台灣於2021年9月，正式向跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遞交加入申請，迄今已經逾兩年。

陳揆致詞時表示，台灣跟加拿大都是理念相近國家，加拿大在新的印太戰略中展現對台海和平重視，會持續加強雙方夥伴關係。

陳揆說，2022年台加雙邊貿易總額是58億美元，而加拿大2021年出口成長最快六個目標市場之一就是台灣。今年4月台加雙方就投資促進及保障協議談判（FIPA）進行第一輪正式談判，對我國在經貿領域地位跟形象有很大影響。

對於CPTPP，陳揆說，我國很盼望對於台灣入會案，加拿大可以協助台灣早日完成入會工作。加拿大明年就是CPTPP主席國，這次回來是最好時間，大家一起合作達到目標。並表示，加拿大方面曾發表的共同聲明，對於台灣加入CPTPP有很正面效果。

陳揆說，台加在經濟領域有高度互補性，加拿大也是CPTPP很重要會員國，台灣會做好相關準備，持續進行談判整備，也希望商會可以發揮對僑界重要影響力，讓台灣早日可以加入CPTPP。

訪問團團長游宗熙致詞時表示，他推動CPTPP已經有兩年，疫情之後都有在推動。實際上，疫情前就積極推動台灣加入FIPA還有CPTPP，FIPA已經有成果要進入下階段簽署協定，再來就是要力促台灣成為CPTPP會員國。他並認為這是個大事，樂觀其成。

游宗熙說，台灣在全球跟加拿大都被主流重視，而在疫情期間台灣做出很重要貢獻，包含口罩、醫療設備等，獲得高度肯定。這次帶團來就是希望聆聽政府方面的需求並做配合，並表示他身在加拿大心繫台灣，希望不只企業得到獲利，也希望台灣各方面產業可以過去加拿大，或是加拿大可以來投資，進而互惠互利。