柚見愛心 達德能源中秋分送百箱雲林文旦

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wpd達德能源長期深耕雲林地區，適逢中秋佳節前夕，透過雲林縣政府農業處和社會處的牽線，達德將百箱共500斤的雲林文旦分別贈送給雲林34處社會服務機構，也支持雲林在地農民。

在20日上午的捐贈儀式中，雲林縣政府農業處科長柳昆宏代表縣政府將感謝狀頒贈給達德能源，並由社團法人雲林縣復健青年協進會理事長林淑英代表全體社福單位受贈。達德能源表示，感謝雲林縣政府的邀請，讓wpd在為2050淨零碳排努力的同時，也能夠及時照顧在地農民和弱勢團體。

達德能源中秋文旦捐贈儀式 。圖／達德能源提供

今年氣候很適合文旦生長，但八月底強颱蘇拉來襲，許多柚農擔心強風和雨水使果皮受損、影響甜度，因此提早在白露前搶收果實。為此達德能源特地採購500斤雲林文旦，分別贈予雲林縣復健青年協進會、雲林縣小天使發展協會、雲林縣身心障礙者重建協會等34個雲林社福機構。

達德能源董事長曾葳葳說，文旦果實是雲林農民一整年的心血結晶，達德很樂意能在第一時間相挺。也希望讓弱勢團體的朋友們感受到佳節的溫馨，更透過此次活動拋磚引玉，讓更多人關注雲林的弱勢團體。而雲林果樹產銷班的柚農們聽聞達德要將文旦贈送給雲林的社福單位後，在農忙之餘熱心提供協助，親自開車將一箱箱的文旦果實運送至台西、虎尾、東勢等各個地點。

達德能源今年落成的第200座陸域風機和八月剛完成吊裝的6座風機皆位在雲林縣內，作為雲林鄉親的好鄰居，公司不僅長期投資雲林地區的發展，也藉由此次的中秋文旦採購和分送，將愛心傳遞到有需要的人手中！