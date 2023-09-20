台美避免雙重課稅法案 安永提四大建議

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美國參議院財政委員會通過臺美避免雙重課稅相關法案，對於赴美投資的臺商而言，有助減輕過往被雙重課稅的壓力。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師周黎芳提出四點提醒，請臺商可多加檢視。該協議目前雖然尚未生效，但臺商可先與稅務顧問討論，一旦生效後則可無縫接軌地享受該法案帶來之好處。

一是考慮調整投資架構，改為直接投資以適用較低扣繳稅率；二是可委請專家確認是否適用相關優惠稅率；三是金融業放款利息收入，有機會降低稅負；四是若無常設機構，則營業利潤免稅。

在適用臺美避免雙重課稅法案時，尚須遵守美國稅約範本（US Model Treaty Convention）的規定，且受到利益限制條款（Limitation of Benefit）拘束，比起台灣目前對於被動性所得適用租稅協定之規定僅需對方國家出具居住者證明及所得者自行填發的受益所有人聲明嚴格許多。

因此要適用租稅協定的優惠稅率時，應委請專家就個案事實進行詳盡評估並取得意見，以免與稅局意見相左而受罰。若本法案可適用，不但降低台商在美國的稅賦，同時也有利於解決台商透過第三地投資所面臨的受控外國企業（CFC）制度的衝擊，而美國匯出股利的扣繳稅款更可以直接在台灣扣抵。