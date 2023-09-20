新北1字頭小宅還有無敵海景？專家曝低價原因

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【房產網 葉思含】雙北市近年來因房價高漲，導致在預算有限的情況下，購屋民眾轉向購置小坪數房屋，建商推案也逐漸以小宅為主，小宅化的現象在雙北市越來越明顯。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年雙北市各行政區30坪以下熱門社區的價量表現，發現板橋區的「新板艾麗」以49筆居雙北市之冠，而萬華區的「台北晶麒」以31筆為台北市之首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示， 板橋區因其絕佳的交通位置且為新北市的核心重鎮，吸引眾多消費者在當地購屋。「新板艾麗」位板橋區漢生西路，交通、生活機能完整，有捷運新埔站和新埔民生站雙捷運優勢以及文德國小和新埔國中雙學區，受不少新婚夫妻及單身小資族的青睞。該社區是以2房格局為主、屋齡3年內的新建案，總價相對平易近人，購屋族群較好入手，因此交易十分火熱，近一年內就成交近50筆，為雙北市小宅交易量之最。

陳金萍說明，「台北晶麒」則位於萬華區康定路上，介於西門町、捷運龍山寺站和華西街夜市中間，交通和生活機能都十分便利。該社區也鄰近老松國小及龍山國中雙學區，受到不少小家庭和新婚夫妻的喜愛。該社區為住宅商辦混合，3樓以上為住宅使用，有1~4房的設計，購屋族群可依照自身需求去選擇房型。「台北晶麒」屋齡目前為7年，單價相對親民，吸引許多預算有限又想購入新成屋的消費者。

近幾年來，要在新北市找到親民的房價難度越來越高，陳金萍指出，不過在三芝區的「熱帶嶼」現在還有1字頭的房價，主打無敵海景套房，社區還擁有游泳池、健身房、卡拉OK室、網球場等公設，是具有濃厚度假休閒氣息的社區大樓，當年甫推案時，吸引許多消費者前來置產，房價在當時也接近2字頭。

陳金萍提醒，因三芝位處海岸邊，家中的家具、裝潢容易受到海風侵蝕，尤其電器容易損耗，建議購買後，裝修要特別選用抗鹽腐蝕的材料，電器也要做好防護，降低損耗、保護好荷包。另外，「熱帶嶼」位處偏僻，交通多仰賴私人車輛，生活機能也較為不便，若是重視交通、生活機能的小資族群恐怕得多想想。不過，該社區非常適合熱愛海邊的退休人士及自由工作者居住，或是作為度假小屋使用，不僅有海景景觀，房價也十分低廉實惠，讓該社區交易依舊熱絡。