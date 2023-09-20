台康生通過日本PMDA查廠，獲6年代工長單

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台康生(6589)受惠汐止廠與竹北QC Lab廠獲日本醫藥品醫療機器總合機構PMDA查廠通過，20日宣布，與合作廠商簽訂癌症病患輔助治療製劑產品至少六年的長期供貨合約，將有助CDMO（委託研發製造）業務成長。

台康生表示，該公司是台灣第一家由日本官方法規單位連續二次GMP查核通過的生物藥製造廠；是海峽二岸三地唯一一家，也是亞洲少有同時被日本PMDA、美國FDA、歐盟EMA(審查中)、澳洲TGA與台灣TFDA查核通過的生物藥製造廠，突顯其CDMO服務的品質已達到世界級水準。

拜查廠過關所賜，台康生20日也完成與日本合作廠商簽訂至少六年的長期供貨合約，除了第一個產品持續生產外，甫取得的第二個長期供貨合約，該日本藥廠已開始向台康採購原料藥並將在日本生產製劑銷售。

台康生表示，該日本上市產品是癌症病患輔助治療製劑，2022年全球市場12.6億美元，年複合成長率為10.6％，預估在2026年銷售額將達19.2億美元( Research ＆ Market Report 2023年2月)；合作的夥伴是日本此類藥品第一個上市的項目，在日本市場將有上市優勢與高市佔率，預計將持續挹注台康生CDMO在日本區域的營收。

台康生CDMO業務從2013年開始營運，陸續通過國際主要法規單位查核，竹北第二條3組2 x2000L的大型生產線，也將今年第四季正式啟動運營；預估汐止微生物廠也將在2025年滿載，今年(2023年)台康生也啟動竹北大型(1,350L)微生物廠的建置，以利2025年銜接生產已簽訂的長約及因應未來國際長期客源。