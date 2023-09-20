高股息ETF規模排行榜！這幾檔規模爆衝 8大官股也超愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高股息ETF規模排行榜出來囉！投資人愛高股息ETF蔚為風潮，市場規模成長迅速，根據最新資料數據顯示，規模排名前兩大分別為國民基金元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878），兩檔規模同步突破2千億元大關，而排名第三的則是9/19才剛除權息的復華台灣科技優息（00929）。

最新資料統計，台股高股息ETF規模，國民基金元大高股息（0056）規模2,189.45排名第一，而國泰永續高股息（00878）則以2,127.91排名第二，排名第三的復華台灣科技優息（00929）資金規模則達740.24億元。而近期靠實力出圈的00919（群益台灣精選高息）則排名第四，這檔ETF連續兩季配出10％以上的高年化配息率成為市場話題焦點。

值得注意的是，00919（群益台灣精選高息）、復華台灣科技優息（00929）雙雙竄出頭爆紅，其中，00919因連兩季年化殖利率逾10％的亮眼實力成為投資人焦點，規模也在9/19正式突破400億大關，來到402.86億，今年來成長1,958.72％，並成為規模第四大的高股息ETF。

就受益人數而言，00919在去年底受益人僅16,925位受益人，最新統計數據人數已來到182,517人，今年來成長978.39％，顯示出能穩定配高息的台股ETF，更是深受投資人喜愛。

00919每股配息0.54元，換算年化殖利率上看10％，目前雖然尚未填息，但仍然相當吸金。

復華台灣科技優息（00929）上市以來不斷刷新紀綠，僅百日時間，規模及受益人數分別飆破700億元、30萬人，寫下ETF新傳奇！9/19第三次除息，每股配息0.11元，更再次上演連續第三次秒填息秀，展現了配息缺口小、填息速度快的優勢。同時，9/18更創下31萬張成交天量，為ETF史上最高，9/19成交量也近20萬張，顯見買氣狂熱程度。

代表台股國家隊的8大官股，同樣難以抗拒高股息ETF的魅力，上周買超榜前3名也都是高股息ETF包辦，排名依序為00929（復華台灣科技優息）、00919（群益台灣精選高息）、國泰永續高股息（00878），其中，大手筆狂敲00929逾9萬張最引人注目。

群益投信表示，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，特別是具備高息的台股ETF，其有息的保護，投資價值將明顯優於一般資產，是投資人穩健投資的好選擇。不過市面上高息ETF產品多元，投資人選擇時更須留意各檔ETF的投組差異，挑對產業投資，才可獲得真高息，甚至是兼顧成長性，投資人也可進一步依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，被投資人認定為以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。