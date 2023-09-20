國家公園署揭牌 內政部參事陳茂春任署長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國家公園署20日舉行揭牌及首任署長布達典禮。內政部部長林右昌表示，首任國家公園署長由內政部參事陳茂春出任，陳茂春歷練完整，曾擔任陽明山、雪霸及金門國家公園管理處處長及內政部主任秘書、參事兼合作、人民團體司籌備處主任，具備豐富經驗與前瞻視野。

林右昌表示，國家公園署升格的這一哩路走了很久，國家公園法在61年公布施行，墾丁國家公園在71年成立，是國內首座，截至目前為止，台灣擁有九座國家公園及一座壽山國家自然公園，一路走來非常不簡單。國家公園署成立後，要邁向新發展目標，推動新一代的國家公園系統，並整合國家公園、國家自然公園、濕地以及海岸的經營管理，共同執掌國家公園法、濕地保育法及海岸管理法。

他指出，這也代表台灣在國土與保育系統的擴大及整合，因此本次升格不單是機關位階提升，更代表國家對於自然資源、人文歷史價值的重視，台灣的國家公園將成為面向國際的一張名片，未來無論是在生物多樣性、氣候變遷、減碳、永續發展等議題，台灣國家公園都能為地球永續經營盡更大的力量。

林右昌期許，國家公園署未來有兩大任務，第一是成立國家指標型生物的保育及復育計畫，建構系統性、跨國家公園的合作行動。第二是攜手各機關，如農業部林業及自然保育署、海洋委員會海洋保育署等推動保育行動計畫。

國家公園署長陳茂春表示，國家公園在過去已累積相當豐富的研究及保育成果，未來他會加速推動國家公園跨域資源共享及國際合作等工作；另一個關鍵任務就是國際連結，除了國際研討會的參與和籌辦外，也會將與他國國家公園締盟交流列為重要工作，促使從業人員能夠有固定且深度的交換學習計畫。