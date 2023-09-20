《通網股》i15貨量滿意催動業績 遠傳今年5G目標拚達陣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】遠傳(4904)總經理井琪針對iPhone 15效應、遠亞併、公平會開罰同業提出看法，其中i15預購狀況非常踴躍，可望帶動第三季第四季店面業績，更引領用戶升級5G。而遠傳目前的5G用戶轉換率非常好，並超過預期，現在5G用戶比例已達到38%，可望輕鬆達成今年40%的目標。

蘋果新機iPhone 15上周五開放預購，於本周五(9月22日)正式開賣。針對i15預購狀況以及帶動效應，遠傳總經理井琪表示，雖然每年iPhone都傳出出貨量不足的消息，但目前遠傳對於現階段的貨量蠻滿意，也看到預購方面非常踴躍，也呼籲買新機仍要盡早預購。銷售反應帶動第三季第四季店面業績，更可望引領用戶升級5G，遠傳目前的5G用戶轉換率非常好，並超過預期，現在5G用戶比例已達到38%，可望輕鬆達成今年40%的目標。

井琪提到，去年5G轉換率受疫情影響，今年已可以看到穩定的一直在成長，一開始是高資費族群先升級5G，現在中資費用戶也開始升級5G。未來遠傳投資重點也會放在5G上，升級5G是趨勢，遠傳也會持續優化網路，目前我們看5G用戶整體成長速度是滿意的。

關於遠傳、亞太電(3682)合併案，亞太電10月27日召開股東臨時會，提請同意與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案。遠傳總經理井琪提到，去年亞太電信召開股東會，有94%以上的股東贊成遠亞併，亞太電近期將召開一次臨時股東會議，相信多數股東也會贊成，相信合併案很快就能水到渠成。

井琪也強調，遠傳和亞太電合併的腳步持續進行，並沒有因為小股東因素而慢下來，遠傳一直都是合法合規，一切將按照計畫持續進行，亞太電10月底召開股臨會將確認繼續執行有效，目前仍以今年第四季完成併購時程不變。

日前公平會開罰同業中華電(2412)、台灣大(3045)，遠傳總座井琪表示，雖然不清楚其中細節，都是同業難免兔死狐悲，但遵法是一定要做到的。另一方面，台灣的電信資費已經是全球最便宜，消費者不用太過擔心，但遠傳會合法合規，民眾可以申辦最便宜的電信資費、享受最好的網路。