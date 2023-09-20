資誠：企業雇用AI員工 需突破三大挑戰

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AI蔚為風潮，資誠聯合會計師事務所表示，企業雇用AI員工有三大挑戰，一是必須釐清職務需求；二是甄選及培訓「AI員工」；三是發揮「AI員工」潛力，在招募「AI員工」後，如何最大化其效益，並幫助員工發揮潛力。

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安指出，企業可透過人機協作與數據獲取發揮「AI 員工」最大潛力。例如，友達光電透過持續培育數位人才與收集數據來強化「AI員工」的智慧，透過人機協作與AI監控的設計，降低工廠人力成本與提升生產良率。

根據內政部統計，2022年台灣總人口數為2,326萬人，比2021年少了超過11萬人，然而，2023年台灣職缺量卻超過100萬個，為近五年最高。在人才供需環境不變的前提下，台灣缺工的問題只會愈來愈嚴重。

同時，根據中華民國統計資訊網，今年7月台灣的失業率為3.56％，已經來到22年來新低。此時，如果企業仍缺工找不到人，則必須想辦法改變以往的作法。

面對缺工問題，其中一個解方是雇用AI員工，與自動化及AI協作，打造AI員工，透過有效提問與互動，提升現有員工生產力。

桂竹安強調，快速的環境變化與AI科技運用，考驗領導者驅動與實現轉型變革的領導力，未來領導者必須思考四個面向：一、如何在多變環境下找到清晰的目標與路徑；二、如何回應員工生命週期中各節點的挑戰與需求；三、如何培養員工面對環境變化與企業要求的能力；四、如何帶領團隊，突破困境，強化韌性與執行力，實現目標與願景。