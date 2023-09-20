因應全球最低稅賦 勤業眾信籲企業善用安全港條款

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針對全球最低稅負制，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德表示，鑑於即將於2024年或2025年實施GloBE的國家或地區普遍為台商海外營運地點，跨國企業應善用過渡期間（GloBE實施的首三個年度）安全港條款以檢視各稅務轄區適用情況，據以規畫各稅務轄區計算有效稅率所需資料準備的優先順序及因應對策。

若台灣母公司直接持有的海外轉投資公司所在地無法適用過渡期間安全港條款，將需按GloBE規範以正規的方式計算該轄區當年度及往後年度有效稅率。儘管首次適用GloBE年度之申報文件可於會計年度結束日後的18個月內提交，仍應注意明年起全球最低稅負制對財務報表揭露的影響。

此外，若該轄區有效稅率經正規計算後不足15％時是否產生補充稅款，將先視當地是否有施行合格當地最低稅負制（QDMTT）而定。換言之，若該轄區有施行QDMTT，則補充稅款將全數於當地繳納，不必進行跨國課稅；若該轄區無施行QDMTT，則在台灣未實施GloBE規則前，根據徵稅不足支出原則（UTPR），補充稅款將分散地繳納於集團其他稅務轄區。

至於台灣母公司間接持有的海外轉投資公司所在地若無法適用過渡期間安全港條款，應特別注意中間層母公司所在地之GloBE立法情況。在台灣尚未實施GloBE規則前，中間層母公司所在地若有實施GloBE者將可代位向有效稅率不足15％且當地尚未實施QDMTT的海外轉投資公司課徵補充稅款。

最後，若是集團最終母公司所在地（台灣）有效稅率未達15％，在實務上，台灣母公司確實可能因享有較多投資租稅優惠或因免稅收入佔比較高而導致台灣整體有效稅率偏低。在GloBE課稅框架內，當集團最終母公司所在地之有效稅率未達15％，應優先依當地QDMTT課徵補充稅款。在台灣施行QDMTT前，僅得透過UTPR機制將該補充稅款分配予集團其他租稅轄區。然因台灣企業所得稅率為20％，有望主張適用過渡期UTPR避風港，於2026年前，台灣未達15％部分之補充稅額尚無需於他國繳納。

徐有德指出，財政部研議將企業所得基本稅額稅率由12％提升至15％以避免課稅權流失，但考量其計算方式與GloBE存有結構性差異，調升稅率是否能避免台灣產生補充稅款仍有待觀察。跨國集團如何選擇最合適的過渡期間安全港條款來降低台灣母公司受影響程度，將成為跨國集團需優先思考的關鍵議題。