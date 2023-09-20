外資、自營商「賣」力殺 台股半年線待測試

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外資賣超181億 三大法人9/20賣超台股251億元

外資等三大法人周三（9/20）合計賣超台股251.06億元。包括外資與陸資持續「賣」力調節，單日賣超181.91億元；投信法人持續為作帳而努力，買超24.29億元；自營商則持續站在賣方，壓盤仍未見手軟，自行買賣部分係賣超31.81億元，避險部分係賣超61.62億元，合計單日賣超93.43億元。

業內人士指出，AI族群早盤一度呈現破底翻現象，未料尾盤仍多無功而返，不過，本波拉回修正本益比後，目前看起來，該族群似多逐漸觸底，即便不排除或仍有短線帽客殺低，但逢低篩選波段買點的好時機，值得密切追蹤。

此外，市場評估美國Fed的利率決策，可能在9月持平，但未排除11月再度升息可能，顯示只要9月不升息，則短多可望喘一口氣，雖11月仍不排除升息一碼，但已可能是利空出盡時機，因此10月之後美股領軍全球股市回歸基本面架構，不必過分悲觀。

因為大陸已積極力圖振興景氣、美國經濟展望也有機會軟著路，加上疫後消費動能逐漸升溫，使終端庫存去化後的「回補」轉機契機不宜看淡。

（工商時報 數位編輯）

電子權值股臉綠 台股跌逾百點收16,534點

台股今天在電子權值股壓盤下，走勢呈現開低走低，AI概念股反彈雖然帶動盤中指數一度翻紅，但僅曇花一現，終場仍跌破16600點，下跌逾百點。

加權指數收在16534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61%，成交值新台幣2777.7億元。

電子權值股表現部分，台積電收在535元，下跌3元；大立光一度上漲30元至2155元，但終場收在2095元，下挫30元；鴻海收106元，跌0.5元。

人工智慧（AI）概念股跌深反彈，微星收175.5元，勁揚5.72%；技嘉收263.5元，漲3.94%；廣達收218.5元，小跌0.23%，但盤中一度由黑翻紅；緯創盤中重回百元之上，來到103元，隨後漲幅收斂，小漲0.3%收在98.7元。

機電股華城也是跌深反彈，收在248元，漲4.42%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股近日盤整，外資賣股，投資人信心不足，主要還是等待美聯準會（Fed）利率會議結果，官員對11月是否升息的態度。

儲祥生說，台股仍處於盤整格局，雖然傳出微軟下修輝達（NVIDIA）H100訂單，但今天AI概念股仍呈現跌深反彈。不過，他建議短線漲多的個股不要追，避免出現獲利了結殺盤，宜考慮低價位或跌深股。

（中央社）

盤後》AI虎頭蛇尾難挽結算日 反彈無力這樣買

美債殖利率漲至15年高點，周二美股大指數全數收黑，英特爾大跌4.3%拖累，費半跌近1%最劇。台股周三開跌9.71點報16626.61點，AI早盤一度開演大反攻劇本，助大盤翻紅，但概念股如廣達(2382)、緯創(3231)等表現後繼無力，鋼鐵、航運也虎頭蛇尾，指數溜滑梯式下滑，最低達16522.38、下跌113.94點，尾盤台指期結算一度試圖拉抬，但仍難掩頹勢。大盤呈現季線有壓局面，周三16600點整數關卡、月線得而復失。

周三終場，加權指數下跌101.57點或0.61%，報16534.75點，成交量略減至2777.70億元；櫃檯指數下跌2.19點或1.01%，報214.09點，成交量降至632.05億元。

投資人靜待美國聯邦準備理事會(Fed)公布利率決策，投資人預估聯準會這次會議將按兵不動，但擔心今年稍後將再次升息。而盤面AI試圖反攻，仍相對無力，且其他類股亦疲弱。台新投顧副總經理黃文清表示，市場觀察FED決策會議，長期利率牽動經濟狀況，使得大盤反彈契機仍不明朗，顯見指數維持區間震盪整理脈絡，大跌大漲不易，季線難攻，回測半年線，但半年線兩次皆有支撐，觀察半年線支撐力道。

黃文清說明，蘋果新機高階機種預購亮眼，但銷售動能還是得持續留意，若蘋果旺季帶動下，蘋概股低基期、落後股便有回升機會，近而抵銷AI弱勢走勢，而AI盤整多時，雖然概念股短線可望反彈，但仍陷入較長整理。總言，科技股受惠新機、旺季效應，傳產則可挑選原物料題材，操作上宜題材性個股、汽車零組件、電動車概念、金融類股，可留意落後補漲、基期低的中小型個股搭配基本面發揮。

進入九月中下旬，下周也將迎來中秋連假，是否抱股，持有是否該減碼？黃文清認為，權值股無力，中小型股有戲卻難以強勢帶動大盤，建議漲多反彈過程適度獲利了結，抱股過節宜旺季基本面佳個股。而航運強勢，但題材可望明年更加顯著。

周三權值股台積電(2330)跌至536元開盤，一度拉回平盤，終場收在最低535元，下跌3元或0.56%。聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)也均呈現跌盤，獲美系外資力挺的日月光投控(3711)則小漲0.44%。

上市類股，文曄(3036)併加商Future，獲法人升評上調目標價，股價強奔漲停百元關卡，領軍電子通路類股，類指大漲1.32%最強。航運也漲0.32%，奪114億國艦大單的台船(2208)大漲領航，BDI、BCI指數造浪下，散裝中航(2612)、台航(2617)也上漲表態，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也齊漲約1%。國際油價持續上揚，向每桶100美元逼近，向每桶100美元逼近，欣天然、炎洲(4306)等股價亦有表現，塑膠、油電燃氣同步向上。然鋼鐵翻黑，金融跌幅擴大，半導體、電子、光電、生醫表現更遜於大盤。

傳微軟砍輝達H100訂單，AI晶片短期熱度恐有疑慮，指標股緯創(3231)漲幅收斂，百元得而復失，技嘉(2376)、廣達(2382)也後繼無力，而英特爾AI題材的微星(2377)完成填息、股價力漲半根漲停。

定穎投控(3715)盤中爆大量斷崖式急跌，以8.73%大跌收場，列成交量第一，低軌衛星成長題材的華通(2313)、燿華(2367)也漲多拉回，成交量排第三四名，熱門股矽統(2363)、廣達(2382)、神達(3706)、京元電子(2449)也擠進前十大成交量，散裝新興(2605)、面板群創(3481)同樣入榜。

高價股方面，十大千金股一片綠油油，股王股后信驊(5274)、世芯-KY(3661)以及祥碩(5269)皆跌超過5%，創意(3443)、譜瑞-KY(4966)也跌超過3%，大立光(3008)翻黑跌1.41%，失守2100元關卡。

（時報資訊 葉時安）