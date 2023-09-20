一次回應民眾黨質疑 數位部：點麵線形容雲市集不公平

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有關民眾黨立委持續誤解雲市集為點麵線的部分，數位部20日表示，已經多次對外清楚說明，雲市集政策是從經濟部開始，數位部成立後接續推動，目的是為國內中小微企業想要導入數位轉型的各種軟體解決方案，並且協助國內軟體新創業者推廣開發的方案。包含從不動產業者使用的租房管理方案、零售及餐飲業使用的POS系統、以及各種提供經營會員關係及服務方案等，目前導入雲市集上相關雲端解決方案的中小微企業店家已經五萬餘家。

數位部也感謝雲市集方案獲得包含台北市政府等各地方政府支持與加碼，譬如去年初，時任市長柯文哲轄下的台北市政府產業發展局，就特別以新聞稿說明自民國110年起台北市政府協助中小企業數位轉型，只要學習「台灣雲市集」數位雲端解決方案工具教學實作，凡完成一定課程時數之學員，就加碼補助最高1萬元「台灣雲市集」數位工具採購金，協助業者透過雲市集平台導入數位工具來提高企業營運各項效能，特別以銷售健康餐盒的「友忻智慧股份有限公司」採購導入 LINE 點餐系統為範例。

數位部表示，使用雲市集上的雲端解決方案的中小微店家，也包含前兩年台北市政府補助使用雲市集的業者，都是努力有心想要導入數位轉型。如果只是用點麵線三個字來形容，是對支持並加碼雲市集的台北市政府、使用雲市集的五萬多家業者以及提供上千項軟體服務雲端方案的業者是不公平的形容與指控。

此外，有關數位部在在阻詐、堵詐的預算，不符合該黨團期待部分，數位部也強調，相關工作都是依據行政院「打詐行動綱領1.5版」分工，數位部協助從源頭進行阻詐，規劃開發政府、民眾及產業使用的數位防詐工具，明年重點工作先前也有多次公開說明，為避免委員持續誤解，數位部持續說明如下：

一、數位部協助從源頭進行阻詐，規劃開發政府、民眾及產業使用的數位防詐工具。

二、建構數位信任，推動主要電商導入國際FIDO標準與應用，建置隱碼技術，提升民眾對電商資安信心，安心購物，從源頭降低詐騙風險。

三、持續查核第三方支付業，強化業者防洗錢法遵與認識特約商店、收款客戶等，健全產業發展與相關單位持續聯防，讓高風險業者無法取得虛擬帳號，從金流源頭阻詐。

四、建立多元防詐通報聯防機制，強化電商、第三方支付與線上遊戲等產業防詐體系，透過與警政署165情資分享與共同協作聯防，並且開發導入數位工具及聯防機制。

另外有關各項預算對外說明的部分，數位部說，針對明年預算編列的各項業務，包含國際與網路組織的跨國合作，都會持續對外說明編列原因，這也是政府機關編列預算應該的作為，如同立法委員也有國會外交或者出國考察他國施政可以參考的業務經費，都是在各自崗位為台灣爭更多國際空間與突破。