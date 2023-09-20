乘載七十四年光陰的珍稀老酒高登麥克菲爾 Gordon ＆ MacPhail「非凡」鉅作限量發表

以珍稀與高年份威士忌聞名的「高登麥克菲爾 Gordon & MacPhail日前重鎊推出旗下私人典藏系列( Private Collection )的全新代表作：「高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭利威酒廠1949年 74年單一麥芽蘇格蘭威士忌（Gordon & MacPhail 1949 from Glenlivet Distillery）」，這支來自斯佩賽格蘭利威酒廠最古老的作品，於1949年元旦(1月1日)蒸餾、2023年3月6日裝瓶，擁有長達七十四年以上的歷史。在雪莉桶中熟成的漫長歲月裡，原酒強度49.3%裝瓶，無論風味、年份、酒質，皆令熱衷收藏高年份威士忌的饕客們心生嚮往，就連全世界最享譽盛名的威士忌作家 Dave Broom 都形容它為「卓越非凡」的傑作，這是最後一桶1949 年來自格蘭利威酒廠的單一麥芽威士忌，目前全球限量 192 瓶，珍稀非凡。

台灣總代理廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，「高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭利威酒廠1949年 74年單一麥芽威士忌」，在雪莉桶中熟成七十四年的酒液，一開瓶即可聞到斯佩賽獨有的馥郁芬芳香氣，多層次地展現溫柔甜美的慢燉水果氣息，緊接而來的是肉桂的辛香、清淺的八角茴香、仿舊皮革、帶有甜感的小柑橘與蜂蠟交融出複雜且迷人的獨特風味。當酒液緩緩流入口中，湧上秋天溫暖的香料味、糖漬水果蛋糕與胡椒碎粒交織出的奇妙平衡。尾韻則像是來到夏日花園，新鮮薄荷、深色糖漿、橡木桶的焦香與綜合堅果的豐富滋味。

高登麥克菲爾私人典藏系列：格蘭利威酒廠1949年 74 年單一麥芽威士忌（Gordon & MacPhail 1949 from Glenlivet Distillery）琥珀色酒液，甜美的燉煮水果香氣與芬芳的肉桂辛香料和陳年皮革香氣交織在一起，入口秋天的辛香和水果蛋糕的味道與黑胡椒相得益彰，薄荷的味道與深色糖蜜和炙燒焦的橡木等特質脫穎而出。尾韻則帶有柑橘水果和綜合堅果的香味於口中持久不散。業者提供

高登麥克菲爾董事總經理 Ewen Mackintosh則表示，這款在雪莉桶蘊含了如此漫長時光的絕佳作品，可窺見無論是職人工藝的耐心、知識、技術含量與對質量的專注承諾，也是高年份威士忌之所以如此珍貴的原因。來自格蘭利威酒廠的這款高登麥克菲爾 1949 產量極為稀有，也是我們最後一桶1949 年來自該酒廠的威士忌，身為數十年來持續探索熟成知識的威士忌老饕們，即便已可預料高年份會帶來的複雜、深度與層次感，1949 依舊令人忍不住驚嘆。

而除了經過雪莉桶長達七十四年的洗禮，極少數的產量也為高登麥克菲爾 1949 蒙上一層珍貴神秘的面紗，全球知名威士忌作家 Dave Broom 曾讚譽，光是年份，足可證明高登麥克菲爾 1949 的珍稀與可貴。開瓶後迎面而來的豐富果香，十足展現格蘭利威酒廠的經典特質，橡木桶與氧氣之間緊密交流後產出的交互作用，讓品飲過程更令人享受，像是喝下的不僅是威士忌美好的作品，更是來自時光的禮物，彷彿可以感受到這七十四年下來酒液在橡木桶中的變化與一切。濃厚的水果、層次與深邃，都超乎預期。它除了是一款年份極高的威士忌之外，也集結了所有人想要的非凡與稀有性。

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