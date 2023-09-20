育達科大112學年樂齡大學開學典禮 快樂幸福樂齡啟航

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育達科技大學推動「樂齡大學」計畫多年，112年9月13日於綜合大樓舉行「112學年度樂齡大學開學典禮」，由吳菊校長親自主持開學儀式，主任秘書陳進喜及推廣教育中心李永裕主任親臨會場熱忱歡迎每位樂齡同學，30位的銀髮哥哥姊姊齊聚，透過學校安排一系列的課程，讓來校參與的學員們、每週課程結束後都能感受身心成長的幸福與歡樂。

育達樂齡大學創辦多年，在學校的精心規劃下，課程豐富精采，活動一年比一年出色，學校更投入相當多的心血及教學資源，開設課程內容多元，包括邁向圓滿～銀髮族的生命統整、拉丁有氧律動舞蹈、銀髮族大情緒與壓力管理、中醫養生鄭子太極拳、創意麵包製作、遠離詐騙漫談樂齡理財、趣味無人機、楊家養生太極拳、易經與人生、日本文化體驗、魅力對話、幸福溝通術、肌肉放鬆術、銀髮族肌力促進、樂在棋中、植萃皂、樂活美語趴趴走、數位建模-3D列印名牌、銀髮族的健康美味<食>刻、家的味道、網購和外送平台的法律問題、樂齡休閒、靜坐與冥想舒壓、芳療保健舒壓、日本文化體驗、筆情墨韻及校外教學等課程，是竹苗地區銀髮族最佳的終身學習場所。

育達科技大學吳菊校長致詞中指出，很歡迎各位長輩到育達這美麗的學校來終身學習，台灣已邁入高齡化社會，「樂齡大學」開啟高齡長者不同的人生視野，讓年輕時沒有機會上大學的阿公阿嬤也可以到大學殿堂讀書、學習新知及拓展人際關係；育達長期致力爭取各界資源與樂齡學員們共享，鼓勵55歲以上的新朋友一起加入，同時長輩們來到校園裡體會到育達的真善美，也希望回去後能多多支持育達，告訴所有朋友、家人、左鄰右舍，讓更多的子女與年輕學子們一起來育達學習，大學部及進修部皆可供選擇，藉由學習讓生活越來越好。