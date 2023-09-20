《國際產業》賓士對決特斯拉 C系列傳採用比亞迪LFP電池

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】憑藉著CLA概念車，賓士在上個月舉辦的慕尼黑展(IAA)中展示了新的C系列(C Class)電動車。目前CLA僅為建模的概念車，因此對該車輛的細節知之甚少。CLA亦為賓士模組化電動車平台MMA的四款緊湊型車型的第一款，預計將於2025年問世。

C系列的電動轎車可能是賓士在MMA平台上生產，首款配備比亞迪LFP(磷酸鐵鋰)刀片電池的車型。據中國汽車動力電池研究所(CABRI)在中國媒體的透露，賓士將在未來使用比亞迪的LFP電池，來製造電動車。

賓士在過去十多年來一直與比亞迪有合作，雙方並在中國深圳有合資公司，但由於合作的不成功，賓士在2021年12月將合資公司的持股，從50%降至10%。

賓士並不是第一家導入比亞迪刀片式LFP電池的汽車製造商，例如美國的特斯拉(Tesla)也已經開始使用該款電池，根據CABRI的說法，甚至在德國生產的Model Y，以及部分的Model 3車款也是如此。

此外豐田與比亞迪合資企業合作，在中國的第二款電動車bZ3也配備了比亞迪刀片式LFP電池。據CABRI指出，韓國的起亞EV5電動車也將配備比亞迪電池。

由於賓士的C系列轎車被視為是與特斯拉Model 3直接競爭，賓士在較便宜的車款上使用LFP電池，似乎是合理的。賓士技術長Markus Schaefer曾指出，CLA的電池將來自寧德時代和賓士的夥伴ACC公司，但是CLA入門車款將使用LFP電池。

賓士拒絕證實媒體的報導。