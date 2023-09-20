元智應外系打造虛擬校園 遊戲中學華語

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元智大學為協助外籍生即早熟悉校園且更輕鬆快速融入華語環境，由應用外語系副教授陳怡蓁與應外系學生團隊推出結合校園地圖的「YZU Mandarin Fit」手機App，並打造虛擬校園的「YZU Mandaverse 元智華語宙」，讓外籍學生身歷其境的認識校園、熟悉環境，甚或與他人學習合作在元宇宙校園學華語，引領科技化教育的未來方向。

元智大學校長廖慶榮(中)肯定應用外語系副教授陳怡蓁(左)與應外系學生邱昱哲(右)團隊推出結合校園地圖的「YZU Mandarin Fit」手機App，打造虛擬校園的「YZU Mandaverse 元智華語宙」 。

元智大學校長廖慶榮指出，「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」係由越南籍碩士生黃黎淵芳及本國籍碩士生王凱薇共同開發，「YZU Mandarin Fit」透過擴增實境（AR）技術、以遊戲破關方式，讓新生在校園中探索空間、熟悉各個處室所在、並配合提供華語會話教材，協助國際學生更自信地與同學和教職員工溝通，此外App中使用適合TOCFL Band A的詞彙列表可協助學生準備華語能力考試，另一項特別功能是AR漢字演變，透過AR技術，學生可以探索漢字的演變和背後的文化故事，使學習華語變得更有趣。

以元宇宙為概念建置的虛擬校園應外系邱昱哲同學解說「YZU Mandaverse 元智華語宙」是由大學部、陳淑華、張廖家琪及戴祥恩共同研發，指導老師陳怡蓁表示，虛擬校園不僅讓外籍學生在入學前身歷其境地認識學校環境，甚至在入學後，也能在虛擬空間中與其他學生共同學習及合作，彷彿遊戲般的操作介面讓華語學習變得豐富有趣，提供了身臨其境的互動體驗，引領科技化教育的未來方向。

陳怡蓁表示，科技輔助語言學習是時下的趨勢，透過虛擬校園提供多元化的學習體驗，在這個虛擬校園中，應外系的學生展現了STEAM教育的成效，以英語專才為媒介、設計母語中文的教學，藉助科技輔助傳遞知識，結合外語專長與科技能力，使得跨文化的語言學習變得更加生動有趣，未來將在虛擬空間引入「華語聊天室」活動，提供更多互動學習機會。

廖慶榮校長說元智的創新教學特色是要讓學生們展現出多元智慧及人文關懷，營造高度友善的國際化大學風氣，「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」及「YZU Mandaverse 元智華語宙」的推出，是教育目標的具體展現，除了讓新生在入學前適合用「YZU Mandaverse 元智華語宙」熟悉校園環境，入學後則可以透過「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」學習溝通華語，同時「YZU Mandaverse 元智華語宙」還可以當作線上學習平台，進行線上學習合作。科技不僅影響學生的學習方式，更為元智大學的教育模式注入全新元素，無論是在校學生還是校友，無論身在何處，都能透過科技體驗未來教育的精彩與無限可能性。