國土署掛牌 提七方針四目標

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內政部國土管理署20日舉行揭牌暨首任署長吳欣修布達典禮，吳欣修表示，未來業務重點有四大目標，包括國土計畫法要在2025年上路、與住都聯手推動興建社宅，行人交通安全修法，還有讓都更、危老擴及到非六都的其它縣市。

內政部長林右昌表示，國土管理署現階段正面臨全球極端氣候變遷、國際淨零碳排趨勢、國家經濟發展以及社會環境變遷的四大挑戰，未來都市及城鄉地區的國土永續利用及合宜發展將是重要課題。

林右昌表示，國土管理署成立後，將繼續強化城鄉韌性打造以人為本居住環境，精進「國土合理配置，資源永續發展」、「城鄉共榮、魅力共創」、「落實建築管理，強化居住安全」、「擴大社會住宅及租金補貼等多元居住措施」、「完備都更及危老機制，擴大公辦都更量能」、「推動各項都市基礎建設，建構完善安全的行人通行環境」以及「提升都市韌性，促進水資源循環利用」等七大方針政策。

林右昌指出，為解決過去土地發展亂象，建設安全、韌性及永續的城市與鄉村，國土管理署會持續深化國土規劃，將原本都市土地、國家公園土地及非都市土地，重新檢視及規劃為國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展四種地區，促使土地利用更加明確，達成「適地適用」，逐步落實國土永續發展。