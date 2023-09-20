台股連跌三天 達人曝這類股可成避風港

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投組表現：

正德（2641）表現最佳，20日股價上漲4.89％，站上半年線，加上自營商連二日買超，後續仍有上漲空間。

立德（3058）表現最差，成交量萎縮，惟股價在21元有強力支撐，反彈可期。

盤勢預測：

加權指數20日開低走低，終場下跌101.57點，跌幅0.61％，收在16,534.75點，成交量約2,814億元左右。

類股方面，電子通路表現最佳，漲幅1.32％；運動休閒及玻璃陶瓷表現最差，跌幅均超過1％。權值股台積電下跌3元，跌幅0.56％，收在535元；聯發科下跌14元，跌幅1.81％，收在759元。

展望後市，台股本周已連續三天下跌，相繼失守季線、月線及16,600點等重要支撐，建議投資人保守應對。此外，在美國利率決策會議即將公布前，建議持股曝險部位不可超過5成。

選股方面，航運股正德、萬海及台航表現逆勢抗跌，為當前股價下跌時最好的避風港。

投組表現：

愛普＊（6531）表現最佳，受到投信連17日買超下，有利股價持續創高。

智邦（2345）表現最差，19日上影線成為上檔阻力，等待成交量蓄力回升突破。

盤勢預測：

市場靜待美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，而大盤目前受到季線下彎影響，雖然下方有半年線的支撐，預估加權指數表現不大，個股上下振幅則將更加劇烈。

選股方面，當前加權指數回測半年線支撐，雖然20日早盤人工智慧（AI）概念股向上攻高，但建議投資人不要過度追價，需等到確認底部產生再進場，否則容易股價愈攤愈平。

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，客戶庫存調整近尾聲，另新廠明年量產有助營運回穩。

德勝（8048）表現最差，受大盤影響走跌，但拉回量縮且下方有月、季線雙線支撐，基本面優異下後續有望補量轉強。

盤勢預測：

今天是台指期結算日，外資順勢壓低結算，接下來要進一步觀察轉倉結果，若外資留倉能轉為淨多單才有利多方發動反擊。

明晨FED將公布FOMC會後聲明，市場預期維持基準利率不變，不過11月初升一碼機率約莫3成，究境市場會以偏鷹還是偏鴿來解讀此次會後聲明，將直接反映在升息機率變化和今晚的美股走勢。

由於外資尚未回頭擁抱台股，研判指數向上空間有限，現階段台股只能先求守穩再求好，不過內資不離不棄力挺台股，所以中小型股表現將會優於權值股。

唯投信高持股者若已見到連續轉賣或單日大賣，要小心結帳效應，反倒是近期投信才開始建倉或持股水位不高者，或許有機會成為第四季的作帳對象，投資人可加以留意。

投組表現：

前鼎（4908）表現最佳，受惠英特爾新連接標準，股價進入高檔震盪區間，在五日線附近收腳。

盤勢預測：

世芯-KY（3661）表現最差，8月營收年增111.42％，股價拉回跌破月線。

聯準會（Fed）周二起為期兩天利率會議，昨10年期美債殖利率攀升，創2007年新高水位，根據FedWatch統計，聯準會9月維持利率不變的機率高達99％。投資人主要聚焦鮑爾會後對11月會議的態度，昨美股四大指數全數收黑。

台股20日震盪走低賣壓持續加大，技術面來看，大盤挑戰季線失利後，進一步跌破月線，短期維持在季線與半年線區間震盪，大盤整理期間，率先留意表現相對大盤強勢個股，一旦盤勢回穩，獲利空間較佳。