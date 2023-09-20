台灣現代攝影大師柯錫杰 國際巡展紐約開幕

台灣攝影藝術家柯錫杰生前重要作品將以紐約做為首站， 22日起至10月13日於紐約蘇活區的456藝廊展出。展覽以「照化入鏡：柯錫杰心世界」為名，展出計24件作品。柯錫杰遺孀樊潔兮表示，紐約是柯錫杰的第二故鄉，作品重返紐約，別具意義。 去年台南市美術館舉辦同名的柯錫杰作品特展，獲得熱烈迴響。樊潔兮說明，兩人成立的潔錫杰工作室於是延續此一主題規畫，著手準備至國際巡展，並在駐紐約台北文化中心及456藝廊的支持及協助下，精選未曾在國外公開展出的影像作品，包括〈等待維納斯〉、〈新詩〉、〈舊約〉、〈水姿繪〉、〈金海〉等24件，包含已成為攝影製作絕跡的特殊染印法「轉染法」的手工染印作品，作品展也緬懷柯錫杰一生成就。 樊潔兮指出，柯錫杰曾說：「我的一生是由攝影寫成的，老天賜給我攝影家的眼睛，我已用九十年來累積的信念和看過的風景，回饋給這個世界作為最真誠的禮物。」她每次讀到這段話都感動莫名，攝影藝術早已和柯錫杰劃上等號。 樊潔兮說，「紐約等於是柯錫杰的第二故鄉，他在這裡打開了視覺的另一扇窗，磨練也成熟了他的銳眼，幫助他的攝影更上一層樓，高處觀瞻讓他猛然決定出走紐約。繞行了半個地球，才有今天大家所看到的鮮明個人風格，同時引起東西方的共鳴，將彩色攝影帶進藝術攝影的領域，柯錫杰立功匪淺。」 展出「照化入鏡：柯錫杰心世界」的456藝廊，是由當地美華藝術協會所成立的非營利視覺藝術展覽空間。自1989年創立以來，曾到過456藝廊展出的華人與亞裔藝術家不計其數，累積超過250位藝術家與新秀藝術家在此發表作品，是亞裔藝術家在紐約藝壇發聲的重要窗口。