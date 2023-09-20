裕隆城今試營運！餐飲免費送、IMAX搶先曝光

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新店新百貨「YES!LIFE裕隆城」今（20日）試營運，除了5樓裕隆集團關係企業品牌、6-7樓為威秀影城與商場，1-4樓則為亞洲最大「誠品生活新店」，走進大廳可見知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」，外型相當Q萌，不少餐飲也推優惠搶買氣，包括靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝新北首店、點點心、瓦城等，服飾品牌UNIQLO也推獨家服飾及好康吸引人潮。不少當地人早已在門口徘徊等候開幕進場，陳先生迫不及待喊：「每次經過都想進來逛，等很久了。」就連住在新店的小黃運將陳先生也笑說：「今天開幕嗎？難怪路上車子這麼多。」

裕隆城今起試營運，一早就有不少群眾在門口徘徊，人車逐漸增多，預覽會也解說建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇3位跨領域名家聯手操刀的獨特店景及展演空間，標榜裕隆城包括書店、影廳、音樂廳等，一旁還有公園，宛如小型城市。不少店家也趁勢推優惠吸引人流。

包括日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」，將日本才吃得到的極厚切豬排丼概念帶進台灣，5公分厚度相當滿足；28日至10月1日開幕首四日，誠品新店店推出「中份腰內豬排套餐(原價360元)」超值半價只要180元，每日限額30名；同時再推出視覺感超強、全台最厚5公分的極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐／380元」，以及以紫蘇與頂級南高梅入餡、風味優雅的「黃金紫蘇梅豬排套餐／380元」。

以全球首創的八色小籠包聞名的「樂天皇朝」，自2015年從新加坡來台廣受饕客歡迎，此次看準新店地區的中式餐飲市場，同樣插旗裕隆城誠品生活，為進駐新北市的第一站。25日試營運，28日與商場同步正式開幕。以結合在地精神為出發，樂天皇朝將新店地區的茶文化概念注入經典小籠包，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，並於28日起至10月5日期間於誠品新店分店推出只送不賣慶開幕活動，凡點八色小籠包就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份。

點點心同樣進駐，創辦人、藝人劉峻緯（阿緯）也來到現場助陣，標榜店裝採未來科技感風潮，是第一間以這樣的風格展店，據悉，品牌與裕隆城商談超過半年時間才構思好入駐細節，全店面積70坪、超過90個客座席次，20日試營運當日至10月1日中秋連假最後一天，只要到全台點點心門市消費滿1500元，即可獲得價值868元的「大肆喜中秋禮餅」乙盒；此外9／28(五)開幕首四日也有「開幕請吃豬仔」活動，消費滿千並按讚／追蹤官方社群，就招待一份超人氣豬仔流沙包，每日限量。

瓦城誠品新店店28日至30日，正式開幕首三日每日前30組內用滿2000元招待「酸辣蝦湯／蟹肉玉米湯」(擇一) 28日至10月20日，平日一到五憑新北市民身分證內用，滿額1500元贈「瑪莎蔓豬肉／椰汁炒雞肉」(擇一) 。時時香誠品新店店開幕首三日則是每日前30組內用滿1200元招待「超級麻婆豆腐／霸王甘蔗蝦3支」(擇一)；28日至10月23日內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜／杏仁豆腐擇一」乙份。

UNIQLO也在新店開設第一家實體店舖，20日下午3點盛大開幕。「誠品生活新店」是新北市的第12家UNIQLO店舖，距離捷運大坪林站、七張站步行只要10分鐘，標榜集結齊全的男、女、童裝商品，打造嶄新購物空間，滿足小家庭、上班族與年輕學生等多元族群，一站就可購足高品質的LifeWear商品。開幕首週推出多重優惠放送：首五日滿額2000元，即贈旅遊超實用的多功能吊掛收納包一個；單筆消費滿2500元，還可體驗中獎率100％的獨家幸運轉轉樂一次，有機會獲得實用生活好禮「玩樂手機繩」、「多色耐熱玻璃雙享杯」等；單筆消費不限金額，更贈送新店在地熱門店家–「錢錢的雞蛋糕」。

5樓裕隆旗下台元紡織創新餐飲品牌「TOK盡興食光」，以西式餐點融入亞洲風味，是新店首家百貨商場中唯一旗艦型特色餐廳，「明太子香煎干貝炊飯」、「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」均是特色餐點，店裝大量運用綠黃色與水泥色呈現典雅質感，細數共有75個座席，有可供家庭聚餐的4人桌、適合暢飲的吧台區，可容納小團體聚會的14席巢型包廂及日式VIP座位區。

威秀影城也搶先曝光，該影城共計14座影廳，接近2400個總座位數。14座影廳中，包括1座IMAX影廳；一旁則有湯姆熊歡樂世界滿足大小朋友的娛樂時光。