基泰受災戶說明會辦在區公所 住戶：根本就是找碴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

基泰建設造成鄰房下陷，台北市都發局20日晚間將辦理「房屋損壞鑒定結果結構是否安全」說明會。民進黨台北市議員陳怡君接獲許多住戶陳情，地點選在中山區公所「找碴」，通知臨時且地點不方便。建管處回應，為儘速通知民眾房屋狀況，短時間內中山區公所最為適合，之後會再採納民眾意見。

陳怡君接獲不少受災戶陳情，收到都發局說明會的通知單後傻眼，受災戶附近區域有很多腹地可以就近舉辦，如學校、活動中心等，但市府硬要把受災住戶拖到中山區公所開會，舟車勞頓來回折騰，完全不尊重受災戶的感受。

住戶直言，從大直到中山區公所路程不便，尤其長者行動不便，光搭計程車來回一趟就要300多元，且上班日大人要出門工作、長輩要回家煮飯，市府指定的區公所場地附近停車位難尋，十分不便利，聽說明報告困難重重，質疑市府的誠意，「根本就是找碴」。

還有住戶抱怨，大老遠跑一趟替市府背書、聽鑑定報告，市府也只會做會議紀錄、發公文了事，最後仍以「無危害公共安全之虞」結案。還有住戶表示，前一晚才看到鑒定說明會通知貼在家中門口，根本來不及安排參與會議。

陳怡君要求，若雙號及週邊社區房屋安全無虞、結構無傷，市府應給予房屋安全證明，以維護民房價值；而判定結果為修復結構與修繕室內，即可解決屋損，市府就必需有完整的報告書確認結構安全，保障房屋價值。至於損鄰修補的品質及保證，市府應該強烈要求基泰負責，不應由公帑買單。

建管處專委鄭大川回覆，許多民眾都很擔憂房屋狀況，建管處希望以最快時間告訴民眾鑑定結果，才會急著找場地，且需可以容納多人還要有工作人員配合，因此中山區公所在短時間內最為適合。後續則會根據民眾意見，周延處理。