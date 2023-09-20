莫德納XBB疫苗下周二起長者優先開打 10／9全民接種

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疾病管制署今天宣布，首批莫德納XBB.1.5疫苗預計明天到貨，並宣布自9月26日起優先開放65歲以上長者接種，最快10月9日起開放全民接種。為鼓勵高風險族群接種，65歲以上長者每人可領500元衛教品及10劑家用快篩試劑。

疾管署今天宣布三階段開打莫德納XBB.1.5疫苗，9月26日起優先開放65歲以上民眾接種，10月2日起再開放醫護人員接種，並暫定最快10月9日開放全民接種。

疾管署長莊人祥表示，莫德納XBB.1.5疫苗預計明後兩天陸續到貨，待完成封緘檢驗及配貨，因此規劃26日開打，另因10月2日將開打公費肺炎鏈球菌和流感疫苗，考量開打首周接種人潮眾多，因此10月2日僅加開醫護人員接種 ，10月9日才開放全民接種。

莊人祥說明，目前我國與莫德納公司尚有1400萬劑合約，本次預計準備600萬劑莫德納XBB.1.5疫苗；首批預計明天（21）到貨，共68萬劑，後天（22）將再到貨64萬劑，預計9月26日開打日前，國內共可取得132萬劑。

疾管署急性傳染病組長楊靖慧表示，莫德納XBB.1.5疫苗可提供6個月以上幼兒、青少年及成人接種，包裝為多劑型，每瓶3cc，可供5名成人或10名幼兒接種，但不會特別要求醫療院所湊滿5人才能開瓶，病人抵達時可以隨時開瓶施打，預約接種方式依各縣市訂定。

莊人祥提醒，無論先前是否完成3劑疫苗接種，或是否打過次世代疫苗，都建議今年9月至明年9月接種一劑XBB.1.5疫苗；為鼓勵民眾踴躍接種，9月26日起，65歲以上民眾接種可領取500元衛教品及10劑家用快篩試劑。

林口長庚醫院兒童感染科教授邱政洵指出，近期國際新冠疫情有升溫趨勢，如歐洲和北美等國家，檢出病毒株多數為XBB系列，而莫德納公司XBB.1.5疫苗經過人體免疫生成性研究顯示，對於目前流行的XBB系列變異株，包括最近流行的EG.5變異株，都能提升中和抗體效價，對於新冠感染具有保護力。

如果民眾不想接種mRNA製程的莫德納XBB.1.5疫苗，是否有其他疫苗選擇？楊靖慧說，目前國內尚有近40萬劑Novavax原始株疫苗，另我國已和Novavax談定，剩餘的76萬劑合約希望取得XBB變異株新劑型，目前已經進行到第三期試驗，規劃10月在台送審。