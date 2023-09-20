國科會通過晶創台灣方案 4大重點一次看

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國科會20日召開第7次委員會議，通過「晶片驅動台灣產業創新方案」（簡稱晶創台灣方案），會中國發會和國科會也分別報告創新創業國際鏈結及國家量子科技發展現況，展現協助新創對接國際與拓展市場、以及量子關鍵技術等跨部會推動成果。

過去3年，晶片已經成為全球科技產業發展的核心，而生成式AI的崛起，逐漸成為未來各行各業突破創新的動力，國科會因應晶片與生成式AI將是下一波工業革命的關鍵科技，更會影響未來二十年全球的政治、經濟、社會、生活等面向。因此，協調各相關部會共同合作，提出晶創台灣方案，提前布局台灣2035年的科技國力。

國科會說，晶創台灣方案有四個重點，第一是鼓勵國內外公司或學研機構利用晶片與生成式AI技術，發展各行各業的創新解決方案。第二是透過升級半導體設備與教材，讓台灣成為全世界最好的晶片人才培育環境，也歡迎各國對半導體技術有興趣的優秀學生來臺學習。第三是協助產學研加速發展異質整合與先進製程技術。第四是因應未來對創新與資金的高度需求，邀請全世界的新創團隊與投資機構來台發展，為新創提供最好的支援與服務。

行政院政委、國科會主委吳政忠表示，台灣擁有全世界最完整的半導體產業鏈，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，將可帶動全產業發展；未來政府將以國際級的思維與視野，與產業及學研界攜手，把握黃金時刻、為台灣科技產業創造新局。

國科會也說，為強化台灣新創的國際競爭力，政府自2016年推動亞洲．矽谷計畫，透過對接國際生態系、加速新創拓展海外市場及引進國際創新創業資源三大面向，整合政府及民間資源協助新創搶進全球商機。在支持新創拓展海外方面，政府已協助逾1,500家次業者參加美國CES、法國VivaTech等重要展會，並選送百家優秀團隊赴史丹佛大學、柏克萊公衛學院及SkyDeck加速器計畫、矽谷創業學校Draper University等培訓，拓展國際視野。在引進國際資源方面，已吸引如美國500 Global、韓國SparkLabs、日本Creww等逾40家國際級加速器與台灣合作，另透過國發基金引進國際創投，共同促成新創獲投及合作商機達新台幣370億元。

在對接國際生態系方面，國科會說，目前已與日本、美國、新加坡等新創重點市場建立交流管道。TTA、林口新創園及金融科技創新園區作為臺灣對接國際的重要聚落，已輔導超過1,300家國內外新創、連結國際逾百個加速器及新創生態圈組織，匯聚全球的創業資源及人才。為擴大台灣新創的國際知名度，政府進一步與民間合作打造國家新創品牌「Startup Island TAI-WAN」，作為對國際發聲的統一形象，並已選出22家NEXT BIG指標型新創，如Gogoro、KKday等，象徵帶領台灣站上國際的領頭羊，讓世界看見台灣的創新實力。

吳政忠表示，政府整合跨部會資源，有系統地協助新創鏈結國際，成果有目共睹；未來將持續與海外重點市場建立合作平台，透過多元且創新的方式提升新創的國際曝光度，並利基於台灣半導體的全球關鍵地位，加強吸引晶片等Deep Tech新創來臺合作，共同搶進全球價值鏈。

而因應未來量子世代的變革，量子科技發展已被列為國科會八大前瞻科研平台之一。自110年國科會攜手經濟部及中研院，整合產官學研等跨部會單位成立量子國家隊，致力於研發包括「通用量子電腦硬體技術」、「光量子技術」、「量子科技軟體技術」等項目。歷經1年半，目前研發成果包含已將超導量子位元製作導入半導體製程、已製作四光量子位元晶片、成功實現星狀量子通訊網路等。

吳政忠表示，政府將持續強化台灣在IC設計、半導體製造研發、量子科技及人才的量能，且藉由槓桿國際先進技術，來加速台灣量子科技的研發，希望開發出台灣獨到之量子科技軟硬體產業之關鍵核心技術，讓台灣在全球的量子科技競爭中占有一席之地。