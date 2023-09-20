投信挑戰歷史第二長連買紀錄 兩大族群看旺

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台股跌深的AI概念股、散熱族群，在20日相對抗跌、展開反攻，投信邁入連35買、累計金額已破千億，惟整體成交量不到3,000億，大盤短線在半年線與季線間震盪，終場收16,534.75點，跌101.57點、跌幅0.61％。

投信邁入連35買，21日可望挑戰史上第二長記錄連36買，法人預期，蘋概、華為等供應鏈，以及航運族群，近期是比較有連續性漲幅的類股，擁利多。

據統計，投信、官股持續加碼台股，壯大台股ETF規模，累計被動式基金規模超過3.2兆元，整體境內基金規模在8月也已經突破6兆元大關。

台股20日表現較強勢類股，包括：營造、航運、電腦設備、綠能環保、塑膠、油電燃氣等。跌深的AI概念股、散熱族群等，表現相對抗跌或補漲，但受制於低量能，短線上指數仍處在區間震盪。

台新投信基金經理人王嘉豪指出，8月底以來，外資持有台指期轉為淨空單，增至8,400口以上，較7月底凈空單3,786口進一步提升，顯示外資評估避險需求上升，大盤呈現震盪整理格局。

近期盤面需關注的有三點：一、Fed下半年升息與縮表的態度、二、中國刺激經濟政策陸續推出，無論降息或鬆綁限制，是否刺激股市與經濟回溫、三、外資避險需求上升，後續在台股資金流向。

據統計，三大法人20日買賣超，投信連35買、買超金額24.2億，即將追平歷史第二長買超紀錄，外資賣超181.9億、自營商賣超93.4億；總計賣超251億。