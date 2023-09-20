金屬中心攜手海委會辦理APEC海洋廢棄物治理研習

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海洋佔地球面積約70%，多年來人類活動所產生的廢棄物，在沒有妥善處理的情況下流向海洋，對環境造成不可抹滅的生態浩劫。為從源頭遏止海洋廢棄物的產生，並尋找海廢應用市場的新潛能，海洋委員會委託金屬工業研究發展中心，於2023年09月20日假國立中山大學舉辦「APEC海洋廢棄物區域治理研習營」。本次研討會分別討論海洋廢棄物在技術面、社區面與跨區合作的各式解決方案，展現我國過往於海廢治理之實績外，亦期待透過國際交流，共創海廢新商機。

為彰顯我國在海洋廢棄物領域之量能以及深化與國際的交流，本次研討會擴大辦理，日前(19日)已舉辦會前記者會，由海洋委員會管碧玲主委蒞臨致詞，並邀請城坡項工作室(PCES)結合海廢再生聯盟廠商，將海廢重製成為時尚服裝，由湛藍海洋聯盟－陳思穎執行長及點點塑環保科技公司－洪以柔執行長領銜，搭配海巡署同仁進行走秀展演，詮釋從休閒服飾到日常正裝的多種面向。

當日(20日)研討會特別邀請到國內外具備豐富實績的標竿單位，包含加拿大Plastic Bank、荷蘭The Ocean Cleanup、澳洲Tangaroa Blue Foundation、日本Refinverse Group、Manatii株式會社、泰國Prepack Thailand等業者蒞臨分享，在國內方面則有過往深入耕耘海廢領域的高雄市海洋局、湛藍海洋聯盟、點點塑、海湧工作室、海漂實驗室、鰆溡益公司等。隔日(21日)則安排「華美光學」與「億薈塑膠」之參訪，分別針對海廢再生眼鏡的模具製程、海廢塑料處理進行實地說明，讓國際看見台灣在海廢處理所擁有的潛力，促進國內外產業界的交流。

從左至右高雄日台交流協會- 奧正史-所長，美國在台協會 高雄分處 Neil Gibson分處 處長，吐瓦魯大使館 Bikenibeu Paeniu 大使，海洋委員會 洪文玲 政務 副主任委員，諾魯大使館 Jarden Kephas 大使 及 Vira Kephas大使夫人，外交部南部辦事處- 陳慧芬-參事。圖/金屬中心策略組提供

金屬中心策略組朱珮綺計畫主持人及范瑞洋研究員共同表示，過往在國際與區域層級組織上，在海洋廢棄物討論的議題大致上可以分為八個面向，包含：基礎科學、公民教育、新興技術、數據平台、獎勵機制、監管機制、基礎設施及跨域合作。臺灣目前主要投入較多的面向為基礎科學(海廢研究與監測)、公民教育(教育及促進大眾參與)、新興技術(海廢清運、海廢回收再製)、監管機制(政策規範與企業生產者延伸責任)與跨域合作(擴大及強化多方合作關係)。本次除了希望彰顯我國中小企業在海廢的實績外，更希望鏈結國內外產官學研各界能量以及國際夥伴，逐步朝向廢商業化、國際化與科技化之目標邁進，實現與海共生之願景。

本次活動吸引百位以上來自官產學研各界共襄盛舉，包含美國、加拿大、荷蘭、澳洲、日本、泰國、越南、帛琉及諾魯等，以及國內產學研各界，透過交流對話，創造新的合作機會，期待未來能在海洋產業及海廢治理議題上為台灣有進一步的貢獻，共同朝向海洋永續發展的目標。