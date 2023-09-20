王道銀海外擴張 鎖定東南亞、紐澳版圖

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王道銀行O-BANK於20日舉行南京復興實體分行開幕儀式，會後董事長駱怡君受訪表示，未來營運重點，將從台灣轉向海外，除陸港及美國以外，目前正打算以金融商業模式進軍東南亞，甚至是紐澳地區。不過，拓展方式不一定是銀行分行據點，也可能是成立租賃子公司，另也可能以其他金融商業模式進行，但現階段尚無法透露更具體的內容。

王道銀行（O-Bank）南京復興分行於8月開幕營運後，20日舉辦歡慶開幕儀式，由董事長駱怡君、總經理李芳遠主持，並推出一系列開幕優惠活動。

王道銀表示，目前王道銀共有6個實體營業據點，2018年於忠孝敦化成立全方面體驗分行，去年底租約到期關閉，此次找到南京復興路分行新據點，為總行以外第二個「全方位分行」，個金、企金相關服務全包。

駱怡君表示，去年王道銀行創下獲利50億元、每股盈餘1.8元的好成績，扣掉租賃出售一次性收入，獲利也有也有20億元；今年前8月每股盈餘0.67元，相當於去年扣除一次性收入後的全年收入，期盼今年再度繳出好成績。

駱怡君以貼到，未來著重於海外拓展，目前王道銀行集團於陸、港、美均有據點，後續打算以金融商業模式打軍東南亞，甚至是紐澳地區。

駱怡君說明，過去多往歐美布局，但目前考量可能風險，基於風險分散角度，希望在經濟有不錯發展的地區，評估發展可能性。

不過，駱怡君強調，對外發展不是侷限銀行或租賃，而是從集團的角度出發，評估要以何種形式介入，對整體集團的發展有較大的幫助，來進行評估。

王道銀表示，南京復興分行為王道銀行位於台北市的全功能分行，提供客戶各類台外幣存款及匯款、理財、保險、貸款等全方位金融服務。此外，該分行位處於台北市中心，鄰近台北捷運南京復興站，距離與分行同側的捷運站二號出口僅約兩分鐘步行距離，具備極佳交通便利性，更為貼近大台北消費者的生活圈。

王道銀行自2017年轉型為商業銀行後，即以線上為主、實體為輔，透過創新、便利、安全的數位金融服務滿足客戶需求，近年來更結合企金與個金雙軌並行，帶給客戶全方位的服務。此南京復興分行的設立，即是希望在拓展數位金融服務之外，亦能提供線下客群更全面且多元的金融商品與服務。王道銀行除了南京復興分行外，亦於台北內湖設有總行暨營業部，此外於桃園、新竹、台中與高雄等地亦設有分行，期能在地深化經營當地企業與個人客戶。