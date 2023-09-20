《金融》國泰世華、長榮航聯名卡續緣 重磅推「倍速哩遇」

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華銀行與長榮航(2618)自2016年合作發行聯名卡，因疫情影響合約延至今年續約，國泰世華銀行董事長郭明鑑與長榮航空董事長林寶水於今日共同宣布雙方再度攜手合作，以「啟程，累積豐厚人生」作為聯名卡的全新訴求，並推出最新的「倍速哩遇」優惠權益，限時推出「消費最優5元累積1哩程」的市場最佳累哩回饋，同時祭出長榮官網購票搭機，最優累1哩送1哩的超殺累哩機制。

郭明鑑指出，雙方合作聯名卡累計發出超過25萬張新卡數，聯名卡友獨享的長榮航空飛行禮遇也廣受卡友喜愛，過去7年每年平均消費金額相較2016年成長1.2倍，累積刷出新台幣上百億元的機票金額，每年消費額刷破千萬的聯名卡友就有百名以上。

林寶水表示，這張聯名卡在航空界相當受歡迎，長榮航空受到很大的好處跟鼓勵，過去7年間，對會員快速累積哩程有很大進步，成績斐然。雖然過去3年疫情影響，一些會員都不能出國或不願出國，旅遊人潮減少很多，但刷卡消費累積哩程數還是增加，因此長榮航空照顧會員，將哩程期限延長，2023年全球旅運復甦，長榮航不但把班次增加，同時，也照顧會員能使用哩程的意願，積極安排讓會員有機會使用哩程數，因此，有必要繼續把信用卡發揚光大。雙方決定再續前緣發展第二版，讓更嶄新的聯名卡可以照顧到卡友權益，長榮航會繼續提供更高質的服務品質，開發更多會員優惠條件。

第二版聯名卡以「啟程，累積豐厚人生」作為聯名卡的全新訴求，即日起至年底前，出國及指定消費天天享最優5元1哩回饋，卡友出國在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月享額外最高10,000哩數回饋，合計原卡消費贈哩，活動期間每人共可獲得最高80,000哩。

首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50,000元送50,000哩。三重優惠哩數疊加，活動期間卡友最高可累積獲取133,000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

國泰世華長榮航空聯名卡本次亦突破傳統聯名卡累哩框架，推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優每累1哩送1哩；即日起至今年10月31日前，持有效聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，並於今年12月15日前完成搭乘長榮/立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優享累1哩送1哩，一次拿滿最高55,000哩。

除了倍速累哩機制，本次也首度推出聯名卡友獨享的長榮航空無限萬哩遊哩程兌換權益，長榮聯名極致無限卡友於指定期間內轉出哩數達檻，得以每次25,000哩兌換座艙升等，每人於指定期間內可兌換2次座艙升等憑證。

為了提供高端客群更尊榮的用卡消費體驗，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽。