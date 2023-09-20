彰縣府發5千禮金、物資辦義剪 讓弱勢家庭開心過中秋

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中秋節將屆，彰縣府今天舉辦中秋佳節關懷活動，縣長王惠美出席頒贈感謝狀給善心企業及慈善團體，並致贈中秋節禮金5000元及物資箱給縣內500戶經濟邊緣戶，讓民眾感受到中秋佳節的溫暖氣氛。

王惠美表示，中秋節即將來臨，但仍有許多弱勢家庭及邊緣戶需要關心，感謝靈鷲山慈善基金會整合物資及善款，提供這次中秋節關懷金及物資箱，協助500戶弱勢邊緣戶民眾順利度過中秋佳節，現場還有雅頓國際時尚造型美髮團隊義剪，以及嘉里大榮物流公司免費提供物資運送，把愛及時送給鄉親。

彰縣府透過「公益串聯站，彰化有夠讚」的資源整合平台，讓長期關心縣內的企業、善心人士持續挹注愛心與資源，並妥善運用人力、物力、財力，將每份善心，照亮彰化每個角落，今年截至目前，捐款總金額已達1389萬4306元，捐贈物資市值超過787萬914元。

透過資源調度及媒合，分配給縣內社區照顧關懷據點、24處幸福小舖實物銀行，為有物資需求的民眾送出溫暖；此外，彰縣府今年向衛福部爭取冷藏及冷凍設備，為縣內8個幸福小舖據點增添19部冰箱，未來保存生鮮蔬果、即食食材會更加便利，也減輕弱勢家庭的經濟壓力，讓民眾能歡慶中秋佳節。

社會處表示，為讓民眾更容易了解彰化縣的福利資源，建立「社福地圖-社福氣象網站」，民眾可在平台上查詢彰化縣社會福利資源位置，社工夥伴也可以利用這個系統協助民眾連結資源，用手機亦可以操作。