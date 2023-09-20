哈日族換日圓再等等！野村估年底下探至160價位

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【旺得富理財網 李宗莉】日圓今年來一路驚驚貶，兌美元匯率目前約落在148日圓價位，繼「日圓先生」榊原英資7月預測明年貶至160日圓後，野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成預估，貶勢恐長達半年，最快今年底匯價就可能觸及160日圓。

河野光成今（20）日來台出席記者會時分析，日圓持續貶值，有可能持續貶值達半年之久，要等明年3月底，日本央行（日銀）因應對策出爐後，貶勢才有機會喊停，並預計今年年底匯率可看到1美元兌換150日圓，最低甚至可能會到155~160日圓間。

他也提出續貶的3大理由，一是日銀政策上反應較緩慢，第二是執政黨日本自民黨的干涉，尤其是自民黨中的安倍派覺得日本應維持寬鬆政策，對經濟成長較有利，研判日銀衡量經濟發展前景之下，傾向維持貶勢；第三則是美國景氣太好，促使美元維持強勢，相對上日圓呈現弱勢。

此外，日銀將在周五（22日）召開利率決策會議，市場預期，按兵不動機率較高。

無獨有偶，素有「日圓先生」（Mr. Yen）之稱、現任印度經濟研究所（IIES）理事長的日本前財務省官員榊原英資，7月初接受彭博採訪就曾表示，日美貨幣政策方向不斷分歧擴大，日圓有可能會繼續貶值，日圓兌美元匯率可能會跌破去年觸及的32年來最低水平。

關於日圓匯率，去年曾神準預測跌至150日圓的榊原英資研判，「也許明年，甚至可能會跌破160日圓」，並認為在日銀緊縮貨幣政策之前，預測日圓可能會持續走低，日銀最快也要到明年下半年，才會改變政策，同時廢除負利率和殖利率曲線控制（YCC）政策，並提醒若日本經濟持續過熱，「2024年很可能出現緊縮政策」。