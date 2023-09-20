分析師：料Fed暫緩升息 上調經濟成長預測

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社華盛頓20日綜合外電報導】多名分析師預測，美國聯邦準備理事會（Fed）今天可望在利率決策會議中暫緩升息，儘管最近能源價格推動消費者物價上漲，但央行傾向在抑制通膨的同時避免經濟衰退。

法新社報導，歷經自去年3月以來11度升息後，美國通貨膨脹已大幅降溫，但仍頑強地維持在聯準會長期目標的2%之上，令官員們在思考下一步政策行動時備感壓力。

儘管美國通膨率受到能源成本上漲而略微上升，但仍遠低於去年峰值。然而，經濟成長仍強勁且失業率近乎歷史低點，令外界燃起希望，期待聯準會能在不引發經濟衰退的情況下，減緩物價上漲速度。

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議將於當地時間今天下午2時（台北時間21日凌晨2時）宣布會議決議，同時公布最新經濟預測。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於會後半小時召開記者會，外界勢必密切關注這場記者會，以掌握未來利率決策方向的蛛絲馬跡。

富國銀行（Wells Fargo）的經濟學家們在最近提供客戶的報告中寫道，「我們預期聯邦公開市場委員會對聯邦基金利率目標區間將維持不變」，並稱「多數市場參與者」預期聯準會將維持利率按兵不動。

分析師們也預期，由於經濟成長比預期強勁，聯準會這次可能會比6月更新時，大幅上調對今年的經濟成長預測。

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家在提供投資人的最新報告中提到：「聯準會可能對短期經濟預測（SEP）進行有意義的修正，特別是對2023年。」他們預測今年經濟成長預測有望從原本的1%倍增至2%。