預售屋解約揭露現蹤 未來成景氣觀察指標

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平均地權條例修正案今年7月1日正式上路，其中規範預售案解約也要在30日內辦理申報，最新實價揭露已經出現零星解約揭露案件，預售屋買賣價格揭露制度日漸完善。房仲業者指出，未來解約案件的數量，可作為判斷預售市場景氣的指標。

過去預售實價登錄由於並沒有揭露解約案件，難免會擔心有心人士利用假交易戶操作價格，或同戶房屋在不同時期的銷售登錄多次價格、或未登錄解約後再銷售的價格， 造成買方誤判。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，預售解約新制上路後，預售揭露制度更為完善，但參考國外揭露案件，對於預售社區的價格資訊還會揭露更多，不過預售揭露制度已經比以前更即時與完善，未來民眾可以看到更全面的交易資訊，避免在交易時產生誤判。

根據實價登錄顯示，近期陸續揭露的預迼交易案，已有愈來愈多解約案件揭露，例如位於台北市大同區「宏國大道城B棟」、新北汐止「星野之森-沐月」、土城「美德市」、台中北屯「太原YES」等案，都揭露了零星的解約戶別，解約揭露戶別的總價從千餘萬至3,000多萬都有。

隨著預售解約案件揭露，更能描繪個案以及市場銷售買氣的全貌，解約數量變化將是判斷市場景氣的指標，若解約案件零星且維持低檔，顯示市場仍處於穩定，建商也多能順利再銷售解約戶；一旦個案或區域解約數量大增，可能就是景氣翻轉向下的訊號。

根據規定，已申報實價登錄的預售屋買賣案件，不論是建商自售或委託代銷，如在今年7月1日以後解除買賣契約，均需在解約之日起30日內辦理解約申報。