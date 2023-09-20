外資連三賣！台股丟月線 金管會信心喊話

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外資連三天狂賣台股556億，台股也連跌三天跌掉384點、20日大盤收在16,534.75點，失守月線。

金管會證期局20日指出，截至9月19日信用交易之整戶擔保維持率為仍有172.83％，較八月底的175.68％雖下降一點，但仍在合理範圍中，就今年以來漲勢、基本面來看，台股仍具投資吸引力，投資人不必過於擔心，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

受到美股19日主要指數下跌，9月20日亞股全面下跌，其中，台股收盤指數16,534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61％，成交量2,778億元，外資賣超173億元；同時段香港跌0.66％、日本跌0.55％、上海跌0.41％、香韓國跌0.29％、新加坡跌0.26％。

證期局指出，若拉長至今年以來看，台股表現優於多數亞股，漲幅僅次於日本。據統計至今年9月19日止，台股漲幅17.67％，相較日本漲幅27.39％、韓國漲幅14.43％、上海漲幅1.16％、新加坡跌幅0.33％、深圳跌幅8.08％、香港跌幅9.02％，台股表現優異。

證期局也緊盯擔保維持率數字及外資動向。截至9月19日，信用交易之整戶擔保維持率為172.83％；外資自9月18日起連賣超三日，分別賣超256億元、賣超127億元、賣超173億元。

但證期局強調，台股基本面尚稱穩健。今年截至八月底本益比18.09倍，現金殖利率達3.64％，若加計股票股利為3.74％，國內上市櫃公司截至八月底累計營收約25兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少10.90％，但仍均為歷年同期第三高。