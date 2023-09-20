亞洲最大 汎德永業全新台中保時捷中心開幕

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汎德永業（2247）全新台中保時捷中心20日盛大開幕，斥資近10億打造台灣營業面積最大的保時捷展示中心，為中台灣首座以最新規範「Destination Porsche」概念打造的嶄新據點，提供新車展示、中古車銷售，以及售後維修等全方位服務。這也是保時捷在亞洲最大的保時捷中心之一。

重新開幕的台中保時捷中心由汎德永業集團營運管理，自2021年初開始興建，以總使用面積4,538坪（約15,001 平方公尺）成為亞洲最大的保時捷中心之一。台中保時捷中心位於台中市區，以保時捷全球最新的「Destination Porsche」概念進行重新設計，獨具風格，更加現代化。

台灣保時捷表示，開放式展示空間內陳列展示多輛保時捷車款，採用的鋁製 LED 燈具完美結合金屬與木質裝飾，呈現開放的「Racing Line」設計風格。此外，台中保時捷中心的整體規劃強調高科技數位化與個人化設計，提供顧客沉浸式的品牌體驗，以滿足隨時變化的客戶需求。前衛的鋁合金外牆上設有635 吋戶外LED牆；寬大的玻璃帷幕可讓維修區一覽無遺，車主能隨時看到愛車維修過程。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示，自2020年9月以來，品牌經銷商合作夥伴逐步將「Destination Porsche」導入各地保時捷中心，最新的成果便是已完全整合此一概念，充滿未來感的全新台中保時捷中心。

Christian Nater指出，在品牌慶祝台灣保時捷5周年及品牌75周年的同時，台中保時捷中心落成也象徵保時捷在台的經銷商服務網絡達成新的里程碑。」

汎德永業唐慕蓮董事長表示，台中保時捷中心正式開幕，展現當代及未來汽車產業卓越工藝，希望可更為滿足車主。