匯聚世界九大獨立製錶品牌限時展出 9月23日開放參觀

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睽違已久，經歷疫情停辦一屆，第七屆「匠心．獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan）終於將在今年九月再次盛大舉辦！為台灣鐘錶愛好者帶來一場充滿創新藝術和卓越工藝的視覺盛宴。這場展覽突顯獨立製錶作品的稀有與珍貴，每一件作品皆經歷繁複的工藝技巧，成為藏家難得一見的珍品。

「匠心．獨具」時間藝術展將於9月20日在台北Bellavita地下1樓Art Gallery中展出，這次的主題是「與時間的共感對話」，旨在引領參觀者與時間產生情感連結，深化對時間的理解和感受。展覽中將匯聚多個獨立製錶品牌，包括Armin Strom、Artime、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L'Epée、MB&F、REUGE、URWERK等，共計九個獨立製錶、百年座鐘及手工音樂盒品牌，共同打造亞洲區最盛大的獨立製錶盛會。

這次的展覽不僅展示了獨立製錶的卓越工藝，更凸顯了每一款錶款的獨特之處。每一枚獨立製錶作品都充滿原創性和熱情，融合了精湛細膩的工藝技術，被譽為藝術品。獨立製錶師的創意和技藝結合在每一款錶款中，讓每一款都獨一無二，具有藝術價值。此次的展覽將於9月23日開放給民眾參觀，並提供機會讓參觀者與各獨立製錶品牌交流，深入了解獨立製錶的世界。不僅如此，這次的展覽也邀請了時尚界的代表人物王陽明擔任活動嘉賓，引領參觀者進入獨立製錶的奇幻世界。