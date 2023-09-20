私教協會表揚112年全國傑出資深優良教師

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為獎勵對教育事業有重大貢獻、足為杏壇楷模之私校教師，中華民國私立教育事業協會及全國高中高職家長會長協會與全國高級中等學校家長聯盟等協辦單位，於9 月 19 日假國立中正紀念堂演藝廳舉辦112 年全國資深優良教師表揚大會，計有8 位老師獲得私校教育界最高榮譽～弘道獎，在教師節前夕弘揚尊師重道的傳統美德。

主辦單位中華民國私立教育事業協會創立於民國 53 年，現有會員學校 217 所，涵蓋大學、五專、高中職、國中小等學制，現任理事長為聖約翰科技大學唐彥博校長。唐理事長和全體理監事，積極推動私校轉型合理機制，尋求私校困境解決方案，共同為私校未來發展凝聚共識。

112 年表揚大會邀請考試院黃榮村院長、教育部吳清基前部長、臺北市政府林奕華副市長、新北市政府教育局張明文局長、臺北市政府教育局曾燦金前局長、力霸工業科技股份有限公司陳士禮董事長（贊助大會經費）等蒞臨嘉勉。今年表揚大會也邀請由華岡藝校丁永慶校長和邱一峰教務主任帶隊，表演藝術科同學演出迎賓舞蹈節目，藉此感謝今年獲獎師長春風化雨、作育英才之貢獻。

今年共表揚 650 位資深優良教師，分為6個獎項，其中弘道獎是私校教育界最高榮譽，能獲此殊榮誠屬不易。今年弘道獎決選委員由教育部吳清基前部長擔任召集人，教育部林騰蛟次長、臺北市政府教育局曾燦金前局長、唐彥博理事長、林淑珍常務監事召集人等擔任委員。弘道獎決選委員從眾多候選人中選拔出 8 位得主，包括：泰北高中楊奕蘭董事長、中國醫藥大學沈戊忠講座教授、銘傳大學王兆璋教授、台北海洋科技大學蔡絢麗副教授、修平科技大學廖珮妏副教授、聖母醫護管理專科學校胡玉玲助理教授、明道中學羅立凡主任及立志中學張志鴻主任。在其他獎項方面，今年有 19 位服務屆滿 40 年教師獲頒至善獎，63 位服務屆滿35 年教師獲頒大仁獎，163 位服務屆滿 25 年教師獲頒大智獎，190 位服務屆滿15 年教師獲頒大勇獎，207 位獲頒模範教師獎。

唐理事長於致詞中特別指出，現在私校經營面臨到最大的挑戰，不外乎有少子女化、私校超額年金逐年增加、對私人捐資私校的扣稅以及調薪的補助，政府公私立有別等，期盼看到政府能夠因應及改變。考試院黃榮村院長肯定獲獎教師的表現，認為應更堅定以後奉獻教育在課堂上來培養年輕學子的這份心力。教育部吳前部長清基表示在教師節的前夕，私校教育事業協會舉辦弘道獎頒獎，意義非凡。教育是一個人類的希望工程，也是國家百年大計，要有競爭力的下一代一定要有好的老師來教導。吳前部長認為學校雖然有公私之分，但是人才並沒有公私之別，亦表示目前還有一件未實現的願望，正在透過這次總統的選舉，期望促成大學公私立學費齊一。

林奕華副市長說，老師是校園中真正的靈魂人物，並勉勵教師們永保初心。新北市政府張明文局長指出，新北市持續投資教育，6年來教育預算從555億到明年是740億，增加185億，也提出政府對私立學校應該做到「兩多兩少」：多一點經費的投資，多一點補助；以及少限制、少管理，讓私校足以永續經營。臺北市政府教育局曾燦金前局長勉勵獲獎老師，獲獎是一項榮耀，更重要的是責任的開始，更加把良師的典範在校園中展現出來。