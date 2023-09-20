房仲奧斯卡金仲獎高雄頒獎 總統南下加持

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有「房仲業奧斯卡」美譽的「金仲獎」頒獎典禮，20日下午在高雄漢來巨蛋舉辦，中華民國不動產仲介經紀業公會全聯會理事長張世芳表示，透過優秀從業人員的表揚與經驗傳承，帶動個人及產業形象的提升，房仲人員已成為民眾購屋、把關交易安全的重要力量。

今年金仲獎由中華民國不動產仲介經紀公會全聯會主辦、高雄市不動產仲介經紀商業同業公會承辦，除了國內各品牌不動產仲介公司代表、從業人員出席，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、內政部次長花敬群、以及高雄地政局長陳冠福等多位政府官員應邀與會。

蔡英文總統致詞指出，金仲獎今年邁入第22屆，因為從業人員的專業，才能獲得「房仲業奧斯卡」的美譽，由於房地產的買賣金額都很大，因此，也希望各位都以審慎的專業態度，讓民眾能夠安心交易。

她說，各界一直期待政府能夠健全房地產市場，保障合理的居住環境，政府也持續努力，例如，今年推出的中低薪的房貸支持方案，補助受到疫情影響的購屋者，符合資格的民眾，許多民眾也陸續收到3萬元的補助。

政府也在今年8月推出青安房貸，協助青年購屋，延長貸款期限、提高房貸額度、補貼首購屋貸款利率等，蔡英文總統也希望，房仲業者能夠協助民眾買房、租屋媒合等，針對租屋族，政府也持續擴大租屋補貼，並且下修申請租屋補貼的年齡至18歲，簡化手續，迄今申請者已達44萬件。

中華民國不動產仲介經紀公會全聯會理事長張世芳指出，金仲獎選拔兼顧公平性，更重視公益性，除了綜合考量從業人員的專業知識、優秀服務與業績表現外，更重視社會公益回饋與對產業的貢獻，期盼獲獎楷模皆能夠成為業界標竿，並且傳承經驗給後進的從業人員，帶領業界持續關懷人與土地。

他說，內政部去年核定8月20日為「房仲日」，突顯政府機關與社會大眾對房仲產業的重視，房仲公會近年投入社會公益不遺餘力，每年820房仲日舉辦公益捐血活動，年年捐血袋數突破新高，持續創下人民團體捐血袋數紀錄，去年更達成了累積捐血10萬袋的目標，今年房仲公會更與慈濟合作，協助造血幹細胞資料庫建檔，嘉惠更多急需移植造血幹細胞的白血病患者。

負責承辦本屆金仲獎的高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤表示，金仲獎舉辦22年來，表揚無數優秀的經紀業者及人員，獲獎者除了業績優異外，也積極投身公益、回饋社會，從自身做起，對產業、社會形成善的循環。

金仲獎評審團指出，此屆獲表揚的經紀業者，涵蓋住宅、商業不動產、土地買賣，以及跨足住宅租賃服務等不動產相關專業領域，無論在內部管理與人員培訓面、科技工具的運用向上，都有長足的進步，雖然不少為中小企業，但也逐步落實永續經營、關懷社會的理念；在經紀人、經紀營業員方面，獲獎人員個人業績突出，在服務客戶、不動產相關法規專業、帶領團隊、傳承經驗給後進等面向，都有傑出表現，令人印象深刻。

近年不動產市場景氣熱絡，不動產仲介經紀業規模也隨之持續成長，根據房仲公會全聯會統計，迄今年7月底，全台房仲會員家數為7,347家，今年以來增加306家，若以長期來看，這波長達六年的房市景氣多頭，房仲會員家數自2017年谷底以來，也增加近2,000家。

張世芳指出，隨著住宅市場交易趨於飽和，有更多房仲業者跨領域延伸服務，包括投入住宅租賃服務、商用不動產、工業地產、海外不動產等，專營其個別領域或建立跨領域一條龍服務，房仲業者不再只進行購屋媒合的業務，而是解決民眾各類不動產買賣、租賃、管理、諮詢需求的超級管家、專業顧問。

針對目前的房市，張世芳表示，近年來政府祭出多項打炒房措施，平均地權條例修正案也於7月1日上路，短線投資炒作退出市場，房市交易回歸自住需求，今年全年全台交易量預估落在29萬棟左右。近年來大漲的房價漲勢趨緩，進入盤整階段，不過在資金相對寬鬆、新推案營建成本居高不下，以及穩定需求面支撐下，整體房價欲跌不易。

此外，政府持續推動社宅政策、包租代管、租金補貼，讓民眾能夠降低租屋門檻，民眾無論購屋或租屋環境更趨健全，更有利於年輕人儘早一圓購屋夢。