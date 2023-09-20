等不及了！ 孕婦第4胎破水送醫 女兒意外車上誕生

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南投縣35歲陳姓孕婦18日凌晨突宮縮破水，丈夫連忙載她驅車直奔醫院，沒想到寶寶等不及竟直接在車上分娩，幸到院後醫療團隊全員出動護母女均安；婦產科醫師提醒，孕媽咪務必每天紀錄宮縮情形，若真的「來不及」，則要特別注意掉落、清潔、呼吸及保溫等問題，以利醫療團隊快速接手照顧。

陳姓產婦此次已是第4胎，她說，自己經期不穩定，直到懷孕5個多月才發現「又有了」，於是在8月及9月初安排產檢，原本打算要迎接天秤座寶寶，沒想到女兒「等不及了」。

陳婦回憶，當天凌晨5點多她突然感覺到肚子痛，上廁所才發現已經破水，由於住家離醫院僅10多分鐘路程，評估若通知救護車恐怕更費時，因此連忙通知丈夫趕緊送她到醫院生產，2人就這樣開車往醫院急駛，不料最後還是等不及，「女兒慢慢地從下面滑出來」。

因陳婦本身有豐富生產經驗，當下除了拍打嬰兒背部，順利發出哭聲外，也不忘將嬰兒口鼻的胎脂、黏液擦拭乾淨，並用衣物及體溫為嬰兒保暖，抵達醫院後趕緊由醫護人員接手，參與者都說：「第1次從車上『接』下新生兒，真的很特別」！

急診室醫師則表示，當時丈夫開車到急診外喊著「我老婆生了」，醫護人員獲報後立即將母嬰搬上擔架，同步通報產房及兒科團隊待命，經初步檢查母嬰生命跡象穩定，立即協助剪臍帶並將嬰兒放置在保溫箱，轉送至兒科病房觀察，母親則是送到產房休息。

接手的婦產部產科主任陳泰昌也指出，若產婦本身生產胎次多、間隔密集、年齡較輕，以及過去曾有急產經驗者，下1胎的急產機率就會增加，因此若產婦出現陣痛反應時，建議還是以「狼真的來了」的心態面對比較保險，尤其出現頻繁宮縮、強烈便意、落紅量越來越多等狀況，就要立即就醫。